La advertencia de Espada a Sánchez por jugar con las cifras del Covid-19: «Los muertos ya no votarán, pero los vivos sí»

Juega con los números de los fallecidos por el coronavirus como esos trileros de poca monta en los lugares turísticos.

Pedro Sánchez se empeñó, además en pleno luto nacional, en seguir falseando las cifras que ha dejado el Covid-19 en España y este 4 de junio de 2020 el periodista Arcadi Espada le lanza una clara advertencia desde su tribuna de El Mundo.

Arranca asegurando que el presidente del Gobierno es excepcional, pero no en el sentido que suele tener la palabra en cuestión:

El presidente del Gobierno es un político excepcional. La palabra se usa con sesgo positivo, pero no lo tiene. Solamente alude a la excepción de la norma, por arriba o por abajo. El problema clave de toda la oposición parlamentaria es que aplica a Sánchez un rechazo convencional. Suben el volumen, el tono, le llaman mentiroso de todas las formas posibles, pero su réplica no deja de ceñirse a formas airadas de la discrepancia que legitiman el discurso del presidente. La oposición no rompe el viejo paradigma de tu palabra contra la mía. Es una vía inútil: peor que agotadora, agotada. A Sánchez ya no hay que discutirle nada. Incluso es dudoso que sus oponentes hayan de interpelarlo. Ni con él ni con su Gobierno hay una conversación democráticamente posible. La enésima confirmación se produjo ayer en el debate sobre el estado de alarma.