Ignacio Camacho deja en fuera de juego al Gobierno Sánchez: «Permitir público en los estadios es no haber aprendido la lección del 8-M»

Vuelve el fútbol a España, de momento sin público, pero a partir de la cuarta o la quinta jormada de las que restan por disputar se prevé que los estadios, en un porcentaje reducido, puedan volver a acoger a los aficionados.

Ignacio Camacho, en su tribuna de ABC de este 10 de junio de 2020, se lleva las manos a la cabeza ante el despropósito que le parece esta medida, básicamente porque si algo quedó demostrado es que la presencia de público en los campos de juego provocó muchos contagios, entre ellos el Atalanta-Valencia y el Liverpool-Atlético de Madrid.

Apunta Camacho que habría que fijarse en el ejemplo mostrado por Alemania:

El articulista de ABC se pregunta por las razones que de repente en España se ha considerado buena idea la vuelta de los seguidores a los terrenos de juego:

Por alguna esotérica razón, en España alguien –quizá no sólo Javier Tebas – ha dado en considerar que es aceptable la asistencia controlada de público a los partidos antes de que se decrete el final de la pandemia. No de inmediato, por aquello de la desescalada asimétrica –el palabro desescalada ya lo ha aceptado la Academia –, pero parece una posibilidad plausible cuando decaiga el decreto de alerta. Asombrosa prioridad teniendo en cuenta que hasta el próximo curso no van a volver los alumnos a las escuelas mientras podemos ir ya a bares y discotecas. Se dirá que es cuestión del modelo productivo, pero eso puede entenderse respecto al consumo y el turismo; sin embargo ni siquiera la vieja praxis de pan y circo justifica las prisas por abrir las puertas de los recintos deportivos. Debe de ser un reflejo del mimetismo de hooligans asumido por nuestros políticos.

Y, para quienes aún no se hayan enterado de los riesgos de esta decisión, aclara que no solo van a ser los estadios un lugar abonado para los contagios, sino medios de transporte y bares:

Porque no se trata sólo de los estadios, donde los asistentes pueden estar razonablemente separados. Es el transporte público abarrotado, las colas de acceso, el cerveceo de antes y de después, y sobre todo el mensaje irresponsable de que todo ha terminado cuando las estadísticas diarias siguen dejando un rastro –mucho más contenido, eso sí– de contagios. Si cuaja ese planteamiento disparatado el Gobierno demostrará que no ha entendido la lección de su letal ligereza del ocho de marzo. Es demasiado tarde para colgarse medallas; España no se puede permitir una segunda crisis epidémica en pleno verano. Y aunque el virus se hubiese esfumado, hipótesis sobre la que no existe ningún consenso clínico, lo último que cabe hacer es volver a llamarlo.