Luis Ventoso sobre María Jesús Montero: «¿Cómo puede aspirar a gobernar cuando ni siquiera sabe hablar?»

María Jesús Montero, a la sazón ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno socialcomunista, es una ‘mina de oro’.

Sus intervenciones están plagadas de un lenguaje popular aderezado además con unos giros ininteligibles para que en realidad el personal no se entere de que se la está clavando.

La última de sus perlas tiene que ver con su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 16 de junio de 2020 donde le preguntaron por las razones por las que la cifra de fallecidos por el coronavirus no se actualiza.

Luis Ventoso, en su tribuna de ABC de este 17 de junio de 2020 se fija en el descacharrante momento y, qué duda cabe, pone muy en solfa la destreza de la portavoz de Pedro Sánchez:

Asegura que él mismo no se considera un genio, pero sí que es capaz de seguir cuestiones de cierta complicación. Eso sí, reconoce que la vida no le da para entender los criterios y las explicaciones de Moncloa sobre el tema de los decesos por el Covid-19:

Personalmente no me considero una lumbrera. Pero puedo seguir un libro complicado –siempre que no sea altamente especializado o una novela de Toni Morrison–, y si me pusiese, creo que hasta lograría entender lo que ocurre en «Sálvame». Sin embargo me resultan ininteligibles los argumentos del Gobierno para dejar de computar los muertos del Covid-19 (decisión que supone una villanía para la memoria de los fallecidos y sus familias, aunque permite al Ejecutivo maquillar la tasa de letalidad, llegándose a extremos tan sonrojantes como ver a Sánchez pavoneándose ayer de haber «evitado 450.000 muertes», cuando su gestión fue pésima). Según el INE y el Carlos III, el Gobierno puede estar omitiendo hasta 20.000 fallecidos. Los datos no se actualizan («se han congelado», repiten Simón, Illa y Montero, con uno de esos eufemismos vacuos del redondismo). Las comunidades informan cada día de sus muertos. Pero el Gobierno no los suma. Se han quedado clavados en 27.136.