Espada hiela la sangre de la ministra portavoz de Sánchez con un ‘recuerdo’ a las víctimas del Covid-19

Arcadi Espada ha estallado ante la intervención de María Jesús Montero y sus giros lingüísticos para evitar responder a lo que es obvio.

La ministra portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez era cuestionada por las discrepancias existentes entre la fuente oficial, el Ministerio de Sanidad, y otros organismos sobre la cifra de fallecidos por coronavirus en España.

Si Luis Ventoso ponía de vuelta y media en ABC a la también titular de Hacienda, Espada lo hacía de esta guisa en su tribuna del 18 de junio de 2020 –Luis Ventoso sobre María Jesús Montero: «¿Cómo puede aspirar a gobernar cuando ni siquiera sabe hablar?»-:

AH, sobre los datos que me decía… Tengo poco más que añadir de lo que siempre ha dicho el ministro Illa, que ha transmitido con claridad que, evidentemente, los datos estadísticos tienen que ser fiel reflejo de cómo se está produciendo en este momento la circulación del virus. No puede haber ninguna cuestión que de alguna forma no oriente de manera clara cuántas personas están siendo infectadas cada día, cuántas personas fallecen o cuántas personas hospitalizan, porque eso nos da una idea de cómo es el grado de circulación del virus. Una vez que termine esta situación de pandemia, y ojalá que sea pronto, porque pronto tengamos esa vacuna, se podrán incorporar a todos los datos todo lo que se hace en todos los estudios epidemiológicos respecto a la mortalidad indirecta o respecto a cualquier otro factor que se entienda que puede ser de interés para hacernos una idea de cuál ha sido la dimensión global que ha tenido una epidemia de estas características. Pero poco más que aportar de lo que ha dicho el ministro Illa.

Proseguía el columnista de El Mundo:

Insistía en que:

Y luego lo que sí tienen todos los estudios epidemiológicos, como decía al principio, es que cuando finaliza la situación aguda de atención a la enfermedad, es una serie de recopilación de todo lo que se puede haber construido o constituido como mortalidad indirecta, como personas afectadas que no han sido contabilizadas, como elementos colaterales. Eso forma parte de la metodología de análisis, de los estudios epidemiológicos, y en ese sentido se hará. Pero nuestros sistemas de registro de la enfermedad contabilizan diariamente los movimientos que se han producido en las horas anteriores, eso sí, cuando la enfermedad ha transcurrido en los siete días, en los 14 días previos a que se esté dando el dato. Lo que es la actualización de datos de rescate, si me permiten esa expresión, que hay en las comunidades autónomas, pues se hace con una periodicidad que el doctor Simón está dando cuenta de ella, no sé cuándo corresponde, cuándo toca, no sé si es el día de hoy o el día de mañana, pero cada cierto tiempo se hace una nueva actualización, insisto, de aquello que no es exactamente reflejo de cómo está circulando la enfermedad.