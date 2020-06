Ignacio Camacho a Sánchez, Illa y Simón: «Son los voceros del gran engaño, envolviendo con mentiras su fracaso»»

Quedan apenas unas horas para que toda España vuelva a ser el 21 de junio de 2020 un auténtico desfile de ciudadanos moviéndose libremente por todo el territorio.

Más de tres meses confinados y la conclusión principal, acudiendo al periodista Ignacio Camacho en ABC, es que durante todas estas semanas, a pesar de la propaganda gubernamental, no se ha salido de la pandemia ni más fuerte ni mejor:

Ni salimos más fuertes, como blasonó el Gobierno –dime de qué presumes etcétera–, ni mejor de lo que entramos. Si acaso, muchos han salido bastante más pobres y otros muy cabreados. Hubo un momento, allá al principio, en que la novedad y la propaganda nos crearon un aura de heroísmo impostado, como si esconderse por decreto, conectados con wifi y pertrechados de papel higiénico, fuese un rasgo épico de semidioses clásicos. Ha sido un sacrificio, sí, y con un coste socioeconómico muy alto, pero no un sacrificio voluntario; simplemente era el único modo, a esas alturas, de protegerse del contagio y tratar de evitar –aunque para eso resultó demasiado tarde– que la atención clínica entrara en colapso.

Reclama el columnista del diario de Vocento que aquí los únicos héroes han sido los que se han jugado el tipo trabajando en esos servicios esenciales:

Pero no nos engañemos: los únicos héroes de la situación eran los que no estaban confinados, los que se jugaban la vida o la salud expuestos en los hospitales, en la calle, en las farmacias, en los servicios esenciales, en las residencias de ancianos, y ni siquiera fuimos capaces de sostenerles el aplauso porque nos acabó venciendo la rutina, la cólera política o el cansancio.

Lanza una crítica contra los principales actores políticos que tenían la responsabilidad de gestionar la crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus:

Los demás tendremos que admitir que, descontando molestias e inconvenientes obvios, no ha sido para tanto. Hemos perdido tres meses largos, pero seguimos vivos, lo que por desgracia ya no pueden decir más de cuarenta mil conciudadanos. No veintiocho mil, como siguen sosteniendo los voceros del gran engaño, esos que sí han salido como entraron: intentando envolver con mentiras su fracaso, su incompetencia, su ocultismo y su caos.