Pablo Iglesias, inspector de alcantarillas, es la mayor cloaca de la democracia española

De víctima ni siquiera la goma con la que sujeta su coleta.

Pablo Iglesias Turrión, según pasan las horas, se ve cada vez más señalado como el gran urdidor de unos presuntos delitos, entre ellos el de chantajear a su exasesora Dina Bousselham y mentir sin freno a los tribunales de Justicia.

Lo cierto es que este 27 de junio de 2020 los editoriales y tribunas de la prensa de papel dejan cada vez más claro que el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos no va a salir de este escándalo limpio de polvo y paja. Otra cosa será que el propio Ejecutivo del que él forma parte intente forzar la maquinaria judicial para paliar los daños que pueda sufrir el ‘marqués de Galapagar‘:

Cuenta el editorial de ABC que:

Iglesias se ha permitido arremeter contra el juez por excluirle del proceso como víctima y por haber sugerido que podría ser responsable de algunos delitos. Iglesias ha convertido el proceso en una estafa procesal y no es víctima de nada, sino culpable de chantajear a su antigua asesora, de mentir a los Tribunales y de usar la Justicia en beneficio de Podemos a través de engaños. Iglesias podrá no ser penalmente responsable. O sí. La Justicia lo decidirá. En cualquier caso, hoy ya es culpable de una maniobra que le desacredita como cargo público y que demuestra que Podemos, y no el Estado, sí es una «cloaca». El «caso Dina/Villarejo» es ya el «caso Iglesias».