Losantos liquida a Simón por desechar las mascarillas de Ayuso: «Y las tuyas, ¿eran rojas, fachas o simplemente criminales?»

El epidemiólogo no tiene propósito de enmienda.

La última ocurrencia de Fernando Simón, ese peculiar director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha encendido los ánimos de Federico Jiménez Losantos.

El columnista de El Mundo escribe este 1 de julio de 2020 sobre Simón y hace un recordatorio de todos los despropósitos cometidos antes y durante la pandemia del Covid-19:

Subraya Losantos que solo con unas televisiones controladas por el poder, alguien como Simón ha podido alcanzar tal grado de popularidad y de notoriedad:

Claro que hay que poder manejar todas las cadenas de televisión, absolutamente todas, lo que no es fácil salvo en los países comunistas o en vías de serlo. Como aquí ya hemos alcanzado tan feliz estado, Pedro Sánchez puede organizar el 16 de julio su coronación como Rey de la Covid19, y el Sancho Zancas de Illa se permite distinguir entre mascarillas «solidarias» y «egoístas», tal y como en Madrid es tradición isidril distinguir entre rosquillas tontas y listas. Si el Botones Aspirino fuera rosquilla, lo llamarían rosquilla de remate.

Recuerda el también director de ‘Es la Mañana de Federico’ (esRadio) como el propio Ministerio de Sanidad para el que trabaja desaconsejó al inicio de la pandemia el uso de mascarillas….para ocultar en realidad que es que España no tenía stock:

Cuando se reía de su chiste, porque como no hay forma de que haga ruedas de prensa de verdad, Aspirino se ríe sus propios chistes y acabará aplaudiéndose y palmoteándose las escápulas, mientras suenan ovaciones enlatadas, se le olvidaba que hace menos de un mes el Ministerillo de Illa confesó que no recomendaba las mascarillas por la sencilla razón de que no las tenía.

Es decir, que prevaricó y puso en peligro la salud de los españoles por esos dos motivos: ocultar la negligencia de no haber comprado material sanitario a tiempo, mientras presumían de que estábamos perfectamente preparados para hacer frente al virus, si es que llegaba, que no llegaría o «serían uno o dos casos, como mucho» (Simón dixit), y engañar a la gente para que no se agenciase mascarillas por su cuenta, en vez de esperar a que Illa las comprara a los chinos de San Cugat del PSC.