Camacho (ABC) da la clave de por qué Sánchez no corta los acosos de Iglesias: «Le conviene que los matones insistan en los escraches»

Una vuelta de tuerca más a lo sucedido en la sala de prensa de La Moncloa el 7 de julio de 2020 después de la reunión del Consejo de Ministros.

A falta de sanfermines, el Ejecutivo soltó un morlaco llamado Pablo Iglesias que se dedicó a cornear a todos los periodistas que no son de su agrado. Como cuenta este 8 de julio de 2020 Ignacio Camacho en su tribuna de ABC, el Gobierno de Pedro Sánchez dio carta de naturaleza al escrache contra los medios que entiende son incómodos para lograr sus objetivos:

Ya es oficial: el acoso a los periodistas tiene el patrocinio del Gobierno. La oficialidad se la dio el vicepresidente segundo al dar su visto bueno al hostigamiento, insultos incluidos, desde la sala de comparecencias del Consejo. Tampoco es nada que no supiésemos pero el presidente ya no puede hacerse el fariseo: es su número tres, en la práctica el dos, quien ha dado carta de naturaleza a la caza de brujas contra la prensa. En la sede de la Presidencia. Sin que nadie lo contradijese o lo matizase siquiera. Y como el departamento de comunicación de Moncloa tiene la suficiente experiencia para no dejar esta clase de puntadas sueltas, el asunto sólo se puede interpretar como un aval del Ejecutivo a la estrategia retadora de Iglesias.