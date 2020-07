Losantos: «El destierro de Juan Carlos I es el acto más vil orquestado por este Gobierno socialcomunista»

Sabido es que Federico Jiménez Losantos no tiene a día de hoy la mejor opinión de la figura del Rey emérito de España.

Pero una cosa es la crítica, acertada o no que ha hecho de Juan Carlos I, y otra muy diferente es que el Gobierno socialcomunista haya iniciado una operación de acoso y derribo contra la Corona aprovechando las informaciones surgidas en torno al emérito.

En ese punto, Losantos, en su artículo en Libertad Digital de este 19 de julio de 2020, se planta y asegura que, pese a todo lo que él ha batallado contra el monarca, no está dispuesto a que acabe como el Sha de Persia, desterrado y vagando de país en país:

Recuerda todos sus enfrentamientos con el rey emérito y como quienes iban de amigos del alma del ocupante de La Zarzuela ahora pretenden convertirse en condenadores del mismo:

En De la noche a la mañana y El Linchamiento he contado mi guerra con el entonces Rey de España y sus aliados, los mismos -El País, La Vanguardia, El Periódico, Público, El Plural- que entonces pidieron mi despido de la COPE por decir que debía abdicar en su hijo si sus negocios le impedían frenar los apaños de ZP con la ETA y el separatismo catalán, y que ahora fingen sorpresa y escándalo por Corinna y las comisiones. Ahora resulta que nadie sabía nada, ni PRISA ni los que taparon su aparición en la lista Forbes ni los que defendían la «monarquía republicana» capaz de firmar una Ley de memoria Histórica que deslegitimaba al propio firmante.

Apunta que su primera discrepancia con el entonces monarca vino a cuenta de los atentados del 11-M de 2004:

Rememora como durante varios días tuvo que insistir a Zarzuela para que desmintiera las palabras del cineasta sobre un presunto golpe de Estado:

Yo estaba ya en La Mañana de la COPE y dije que Zarzuela debía desmentir por escrito y de inmediato esas acusaciones, tan falsas o frívolas como podía esperarse del personaje en cuestión pero que habían recogido muchos medios de comunicación extranjeros, más de 400 presentes y los que las rebotaron.

Zarzuela no lo hizo, y yo insistí con la clásica fórmula de Antonio: «son las equis horas y tantos minutos y Zarzuela aún no ha desmentido la trola de Almodóvar sobre el supuesto golpe de Estado que habría intentado el Gobierno del PP». Y al día siguiente. Y al siguiente. Hasta que a los 15 días salió la nota en cuestión, algo retorcida e indudablemente tardía, pero que al menos impide que Juan Carlos haya pasado a la Historia como el que respaldó aquella mamarrachada tan hiriente para las víctimas y para los que habían votado al PP, partido que no se había inventado, como la SER de Antonio García Ferreras, la trola de que había en los trenes letales «al menos dos terroristas islamistas suicidas con varias capas de calzoncillos».