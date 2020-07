Sostres sentencia de por vida a la golpista Forcadell: «No tendría que volver a ver la luz del sol»

Salvador Sostres, perfecto conocedor de la realidad que se cuece en Cataluña, tiene bien claro que personajes como la expresidenta del Parlamento autonómico Carme Forcadell, no tendría que salir jamás de prisión.

En su artículo de este 24 de julio de 2020 el columnista de ABC no duda en tildar de felones a responsables como la propia Forcadell o el Mayor Trapero de los Mossos:

Carme Forcadell y el mayor Trapero fueron los dos grandes felones, los dos grandes traidores, los que encarnaron el golpe al Estado y a la integridad y la dignidad de una amplia mayoría de los catalanes. No tendrían que volver a ver la luz del sol. Se espera de los políticos que tengan sus ideas y que intenten aplicarlas, y aunque si se saltan la Ley tienen que ser igualmente castigados, es propio de ellos y de la naturaleza de su vocación que puedan tener un cierto sentido de la misión histórica.

Expone Sostres que estos dos cargos deberían de haberse limitado a cumplir la ley, pero optaron por echar toneladas de sectarismo golpista hasta que la Justicia puso freno a sus desmanes:

Pero la representante del poder legislativo y el jefe de la Policía tendrían que ejercer su cargo por encima de cualquier sectarismo, de cualquier tendencia política, y amparar y proteger a todos los ciudadanos y no sólo a los que piensan como ellos. Ha sido en este sentido exacta y muy oportuna la advertencia del juez Marchena .

Recuerda Sostres todas las veces en las que Forcadell, entre septiembre y octubre de 2017, se saltó la ley y se jactó de esa burla a millones de catalanes:

Carme Forcadell usó la soberanía del pueblo de Cataluña para atentar directamente contra la libertad de más de dos millones de catalanes, pero indirectamente contra la de todos: primero, porque las leyes de transitoriedad jurídica, cuyo debate y votación permitió el 6 y 7 de septiembre de 2017, eran desvergonzadamente bananeras y totalitarias; y segundo, porque la declaración de independencia del 27 de octubre, cuyo texto ella misma leyó, fue un atropello a la Ley, a la libertad de más de media Cataluña y a la convivencia, pero sobre todo, como quedó demostrado en las horas inmediatamente siguientes, una sangrante burla a los independentistas, que para siempre han de perder sus desafíos hasta que no sean más indignados viendo cómo a Forcadell y los demás farsantes les sale gratis su felonía, principalmente dirigida a tomarles el pelo.

En ese aspecto alaba la labor del juez Marchena poniendo coto a esos despropósitos de la banda del lazo amarillo:

Al final, y como siempre, ha tenido que salir Manolo a recordar que sin Justicia no hay democracia y que la primera norma de la libertad es cumplir la Ley.

Y concluye con una imagen de Forcadell que no es precisamente la de una política valiente cuando tiene que rendir cuentas ante los tribunales de justicia:

Forcadell se alzó contra la separación de poderes y usó nuestra democracia y nuestros derechos para acorralarnos, atacarnos e intentar fulminarlos. Podrá salir de la prisión pero no podrá volvernos a mirar a la cara, por lo menos hasta que nos pida perdón. Siempre he aborrecido a estos soldaditos tan valientes entre la turba echada a la calle y que luego ante el juez dicen que ellos no sabían nada.