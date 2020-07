Zasca de Luis Ventoso a un irritado Simón: «Poco le importó cuando posó de motero superguay»

El epidemiólogo está endiosado y ahora no admite críticas.

Fernando Simón, encumbrado por medios de la progresía de postín a los altares de la popularidad, considera que todas sus acciones han de ser premiadas o, como poco, no ser sometidas a censura.

El problema es que el mismo fin de semana en el que el director del Centro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias recomienda no hacer desplazamientos innecesarios, él se coge la tabla de surf y a correr olas en El Algarve, en Portugal.

Y, claro, a la primera comparecencia pública, pregunta de obligado cumplimiento sobre ese viajecito luso y cabreo de Simón por entender que no tiene sentido una pregunta de corte personal cuando se está en una rueda de prensa sobre aspectos técnicos.

Sin embargo, Luis Ventoso, en su columna de este 31 de julio de 2020 en el diario ABC fulmina al ‘experto’, a la cara gubernamental del coronavirus, recordándole que él, como cargo público que es, está obligado a dar explicaciones públicas:

Recuerda Ventoso que los periodistas no están en la profesión para hacer amigos, sino para controlar a quienes gobiernan el país:

Pero la misión de los periodistas no consiste en las relaciones públicas y en caerles bien a los políticos, sino en auditar la labor de los que nos gobiernan. Ayer una periodista de ABC, Josefina G. Stegmann, formuló al doctor Simón tres cuestiones pertinentes. Le planteó si estamos ante una segunda ola del coronavirus o no. Le preguntó por el malestar del sector turístico español ante sus polémicas declaraciones sobre la cuarentena británica, y por último, por su viaje de vacaciones sin mascarilla por Portugal. La tercera pregunta irritó a Simón: «Es mi vida privada y es de mal gusto que me preguntes eso en una reunión técnica. No voy a hablar».