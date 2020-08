Rafael López Charques: «Más cara que espalda»

Sí, eso es lo que podemos decir de muchos de los componentes del gobierno, o en leguaje más actual, que tienen “un morro que se lo pisan”.

Nos hemos enterado por la prensa que el célebre “comité de expertos” que asesoraba al ejecutivo en temas de la pandemia, nunca existió.

Con razón se negaban a dar los nombres de sus integrantes, no podían darlos porque nunca existieron.

El Coordinador del Centro de Emergencias Sanitarias afirmó “no les voy a dar el nombre de ninguna persona del equipo…las presiones que sufre cualquier persona de la que se da el nombre…acaban haciendo muy difícil que pueda trabajar con la suficiente libertad” ¿Y “cum fraude” qué? Pues nada.

El desgobierno que copreside ha mentido una vez más y parece no haberse enterado. Hay una cosa que tenemos clara, la noticia es cierta, porque de lo contrario se podrían reclamar graves responsabilidades a quienes la propagaron.

Otras cosas que a estas alturas ya no ofrecen dudas son que la cifra de muertos por la pandemia es muy superior a la oficial; que el hundimiento de la economía española es abismal, comparable al sufrido durante la guerra civil del pasado siglo; que esos indicios de recuperación que ve algún ministro son como los brotes verdes que veía el presidente del anterior gobierno socialista.

Recientemente “cum fraude” manifestaba que se sentía más cerca de la España que soñaron dos destacados comunistas hace casi un siglo. Hay que darle la razón, dado lo advertido en el párrafo anterior, pues el comunismo solo trae pobreza, y en ella nos estamos hundiendo cada vez más.

En cualquier caso a vivir, él se va a ir de vacaciones en el Falcon, todo ello pagado por los españolitos, al igual que lo van a hacer la mayoría de nuestros compatriotas, sobre todo los que se han quedado en el paro, cuyo número aumenta sin cesar. Alguien en su lugar, que tuviese un mínimo de consideración y respeto a los citados, suspendería sus vacaciones, pero él no, ante todo la figura.

La verdad es que ha tenido un fallo. Si bien al presidente vasco lo ha logrado comprar con prebendas para que asistiese a la conferencia de La Rioja, el catalán le ha dicho que ni hablar. No le ha ofrecido lo suficiente… pero ya lo hará.

El jefe morado lleva un tiempo callado, tan solo preocupado por lo que llama “acoso” a su vivienda. Creíamos que un escrache era “jarabe democrático”, ¿desde cuándo cambió de nombre? Quizás desde que muy proletariamente vive en un auténtico palacio, a juzgar por las fotos de su interior publicadas. Lo cierto es que se le amontonan los problemas, lo del teléfono de su ex colaboradora, el pellizco que llevó un familiar en la compra de la sede, etc.

El cofundador de su partido también ha tenido problemas con el “jarabe democrático” En su delirio se ha puesto a la altura de un insigne poeta español del siglo pasado, aunque él no le llega en nada ni a la suela de los zapatos.

Dado el desvarío general que tienen los morados, no nos extraña que una concejala suya, en el pleno del Ayuntamiento de Alicante suelte una aguda reflexión “el aire acondicionado es una muestra de micro machismo”, ¿la proponemos para el Premio Nobel de Física? También una jefe de prensa, de una convergencia en que están integrados, ha pedido el “confinamiento obligatorio a los señores mayores babosos…porque algún día se llevarán una patada en los huevos, se caerán y se romperán la cadera”; esta señora, (la llamaremos así aunque evidencia que no lo es) todavía no se ha enterado que la educación y los buenos modales no están reñidos con nada, y que no es más izquierdista por no tenerlos.

La triste conclusión es que entre nuestros políticos sobra el morro, y que en vez de ser servidores públicos, quieren que el público, el pueblo, les sirva a ellos.