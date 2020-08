Víctor Entrialgo: «El Rey emérito y el mérito del Rey»

España entera está llena de majaderos. Empezando por el Gobierno. Después de la última doble mentira con tirabuzón,sobre la inexistencia del Comité de expertos tratan de hacernos creer ahora, que entre Illa y D.Simón, dos personajes de tebeo, desescalaron a España. Así que lo que toca es proceder a firmar, sin mayor dilación, como dice Carles Enric, una denuncia contra su Presidente por mentir compulsivamente a la Nación, y yo añado, con reincidencia, alevosía y golpismo. La última la del famoso Comité de expertos. Cuando llegue Septiembre el país entero tiene que salir de una vez a manifestarse masivamente a la calle por su libertad , si quiere conservar su dignidad.

Un país en el que la verdad, sólo la puede decir un magistrado jubilado, en una entrevista de diez minutos en una de las pocas cadenas libre de servidumbres, es un pais gravísimamente enfermo. El magistrado Ramón Gonzalez Arribas no ha podido sentar cátedra más brillantemente hablando del Rey Emérito. «Un país que no reconoce lo bueno que han hecho los mejores está condenado a ser gobernado por los peores.” Y así vamos, arrastrándonos por la historia.

Cualquier español de bien tiene que sentir vergüenza de vivir en un país como éste, que no reconoce ninguna autoridad, y cuyos dirigentes no son minoría selecta por exigirse más que a los demás, sino chusma con cartera, envidias e inquina de nacimiento y muy poco en la cabeza. Un país que, como enseña la historia, para reconocer límites a sus ideas invasoras y dementes, necesitó la presencia de los militares para andar por lo segao y no ser un estado fallido dividido en kabilas.

Un grupo de majaderos han orquestado ahora la salida del Rey emérito sirviéndose de la ministra de Justicia, el tipejo repugnante de Villarejo y una barragana de lujo que maldita la hora en que apareció y que debería pagar tanto daño como está haciendo a éste país. Y ahora, mezquinos, envidiosos e ignorantes, están celebrando el retiro voluntario del Rey que trajo la democracia, fue artífice de la transición y el pueblo permanece impávido y ésta panda de mercachifles nombra 728 nuevos altos cargos.

Mientras el Rey abandona el país, el abogado de los narcotraficantes se reúne con el Ministro Ábalos, que fue profesor de gimnasia un par de cursos y no pasa nada, ni con la mafia de las pateras, ni con los 680 millones que robó el Psoe de Andalucia, donde Moreno echa a 2067 enchufados del PSOE y Unidos podemas y audita 313 millones de catorce chiringuitos, junto a los 300 millones de la familia Pujol y lo mucho que sigue robando su régimen. Como dice una brillante anónima tuitera, ¿éste dinero qué era del monopolio?

Como siempre la estupidez española no valorará las cosas ni el mérito de un Rey con logros históricos incuestionables salvo para los ignorantes que tengan en lugar de razón, un chip ideológico instalado el el trasero freudiano. Y no lo hará, hasta que la pálida luz de la muerte ilumine lo que la envidia y otros muchos defectos nacionales impiden valorar. Vivimos un país en el que los etarras se pasean con su biografia salpicada de sangre por el Congreso gracias a un felón cuyo gobierno ha metido a la zorra en el corral, y el Rey meritorio que impulsó la Transición tiene que abandonar el país.

La gente que lo mezcla todo está empeñada en que Napoleón sea Napoleón y además un buen padre de familia. Sería bonito pero se puede pedir eso a las grandes personalidades de la historia. ¿Han leído siquiera un libro de Historia? La gente del común ve sólo el hola e ignora el peso tremendo del poder y sus servidumbres.

En España no está legislado y por eso no es delito el cobro de comisiones. Y el español que piense que su Rey puede conseguir un contrato del tren a la Meca de miles de millones para que un zapatero de turno se lo atribuya cualquiera le de las gracias, y adiós, ańos antes de traicionarle y mandarle al exilio, es un idiota.

En España, lo que no ha hecho el pueblo, se ha quedado sin hacer. Y el pueblo aún maniatado, puede hacer más. Por eso los españoles deben pensar en que la Nación demanda, a la vuelta de septienbre, una enorme manifestación que ya está preparando y que preceda a una revolución pacífica como hay Dios, y una meditada moción de censura en defensa de España y en contra de tanto majadero como hay suelto.

Alguien sabe qué gracia tienen esos 2 imberbes infantiloides disfrazados con 2 barbas ridículas que deseducan en las sobremesas hablando incluso de política e insultando el Zapping de pura memez, diciendo una faltosada tras otra pretendidamente graciosas e inteligentes. ¿Se puede ser más imbécil y encima salir a decirlas en televisión?

España el país del desatino, de la mentira y engaño gubernamental, de cuestiones estúpidas elevadas a cuestiones de Estado, está lleno de majaderos. A todos ellos les da igual e incluso hacen chanzas del Rey emérito y el mérito del Rey.

Víctor Entrialgo