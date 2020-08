Victor Entrialgo: «Al abordaje»

Un barco abordado por piratas ignorantes y salvajes con un ojo tapado y pañuelo colorao, está siendo saqueado junto a la costa mientras la tripulación, con una epidemia declarada a bordo, permanece embozada con mascarillas que no le permiten distinguir a los bucaneros llevándose el botín.

Prisionera la tripulación en las mazmorras por el miedo a la plaga, los piratas han aprovechado que algunos estaban en la playa, para asaltar la Monarquia constitucional mientras una manada de tuertos para la historia, que tienen el país lleno de terroristas, golpistas y traficantes de personas, expulsan a un Rey que durante cuarenta años ha dado prestigio a un país de envidiosos y porteras y ha encarnado el logro de una transición histórica, sin la cual nada de lo que siguió hubiera sido posible.

Los piratas suman actos de violencia por tierra, mar o aire, como enviar al exilio a un Rey conseguidor y responsable de una paz histórica entre pueblos salvajemente separados en bandos.

Es fácil desenmascarar a los piratas. Aparte de llevarse en la cara, la maldad tiene mucho de enfermedad. Son corsarios cuando están pagados por gobiernos extranjeros y aunque no lleven esporádicamente el pañuelo rojo, aunque la cacatúa esté de vacaciones o no aparezca la sonrisa desdentada y maléfica. Son fáciles de identificar. En las caras donde no puedes encontrar un ápice de bondad, honradez y nobleza, ahí tienes un gobierno de piratas.

La bucanera de la igualdad, la más desigual de todos, ignorante supina, majadera integral y puesta ahí por el maromo que la sacó de Vallecas y le puso chalet con piscina y ministerio, se salta en cuanto abre la bocona todas las normas y principios de igualdad de los que cobra y constantemente pisotea. ¡Las cosas que se le escapan a esta verdulera del cerco de los dientes!

Desde aquí animo a quienes tienen voz para ello, si además tienen el valor, a que a la vuelta del verano convoquen una Gran Movilización Nacional frente a éste abordaje comunista a la Constitución y a las instituciones de la Monarquia. Esta panda de majaderos está robándonos las instituciones, terminando con la paz de cuarenta años y repitiendo como imbéciles los errores de una historia que repiten cuanto ignoran.

Éstos saqueadores de negocios rajan entre carcajadas toneles de cervezas de autónomos, y apuñalan negocios e instituciones mientras el país duerme la siesta y busca el mar en un desesperado intento de desconfinamiento.

En Septiembre los españoles, si aún conservan la dignidad, y aunque intenten volver a encerrarnos, deberán salir a la calle al abordaje, tirar por la borda a este Gobierno infectado de piratas y cacatúas, y ponernos a remar sin cadenas rumbo hacia la libertad, la superación de los virus y el bienestar.

Victor Entrialgo