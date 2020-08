Rafael López Charques: «Solucionado»

Todos los problemas de España se han solucionado, dado que el rey emérito se ha marchado, a partir de ahora todo miel sobre hojuelas.

Sin embargo hay gente que no nos creemos lo anterior. Quizás seamos muy desconfiados, o puede ser que ya estamos muy escarmentados.

De entrada, hay dudas sobre la marcha. Parece que ha sido voluntaria, de motu propio, pero también hay sospechas de que ha sido sugerida, indicada, forzada, obligada, etc., denle el nombre que quieran, por los poderes públicos. Dudamos de que algún día se sepa la verdad.

Los problemas del emérito no son de carácter político, sino fruto de las declaraciones de una amiga despechada. Como hay que aprender de todo, le sugerimos a la familia independentista catalana, que tenga cuidado con la amiga, también despechada, del hijo mayor; es la que los ha llevado a los tribunales y puede llevarlos a la cárcel, aunque el patriarca puede estar tranquilo, dada su edad aunque lo condenen no la pisará, aunque se lo merezca. Los hay con suerte.

El acontecimiento que comentamos ha dado lugar a que varios descerebrados demuestren que lo son. El fugado ex presidente de la Generalitat ha manifestado que “Me parece una vergüenza que Juan Carlos I abandone España”, “las personalidades, especialmente aquellas que han ejercido cargos públicos de relevancia, deberían dar ejemplo”. Sí, ahora un traidor a su nación, que cobardemente se escapó en el maletero de un coche, se pone a dar lecciones de ética y decencia, desde su refugio en un lujoso palacete que directa o indirectamente le pagamos, por desgracia, todos los españoles, al igual que le pagamos la oficina (se rumorea que trescientos treinta mil euros anuales) que mantiene abierta en una ciudad de España (en Barcelona).

Ese traidor se olvida de que el emérito no está ni siquiera investigado por la justicia, hasta ahora todo son habladurías. Sin embrago como no podía ser menos, ha encontrado el apoyo de personas que deben creerse inteligentes, pero que no han hecho otra cosa que demostrar su ignorancia y fanatismo. Nos referimos a cierta líder izquierdista andaluza que no ha dudado en afirmar, en referencia al emérito, que “Para que haya presunción de inocencia tiene que haber, al menos, la posibilidad de demostrarla en un juicio” Entérese señora, en un sistema democrático de derecho, toda persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Eso que pregona usted es lo habitual en los ejemplares regímenes frente populistas, que indudablemente le gustan.

Aprovechando el desconcierto en que estamos sumidos, algunos intentan lucirse diciendo insensateces. Un político que ahora se autodefine como “nasboi” (nacional-bolchevique), posición a la que llegó desde la extrema derecha y a la que es capaz de volver si le conviene, dice “reconocemos a los grandes hombres, que han sido líderes, como Stalin” Curioso, el segundo genocida de la historia (después de Mao), un gran hombre y líder. El político que mantiene tal barbaridad, es de los que tratan de llevarnos a un mundo mejor. ¡Increíble!

En cualquier caso queridos lectores, como les decíamos al principio, pueden estar tranquilos, pues ya está todo solucionado. No se preocupen por el hecho de que los rebrotes del coronavirus son de campeonato, el gobierno se gastará otro pastón en remedios defectuosos o que no llegarán a tiempo. ¿Que la economía española está por los suelos?, ya se levantará. Francia y Alemania han pedido que se eche a los morados del gobierno, ¿por qué?, ganas de incordiar.

Todo sobre ruedas. Hagamos como “cum fraude”, tres semanas de vacaciones. Si pueden ser a costa de alguien, como él va a costa nuestra, mejor.

España es un país ejemplar, envidia de las demás naciones, no lo duden.

Rafael López Charques