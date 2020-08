Pablo González: «la Canción del Verano»

La verdad es que en nuestro país, la querida España, es muy fácil hablar de mentiras, vivimos en ellas y desgraciadamente nos desenvolvemos maravillosamente, como un pez en el agua, es algo que casi casi va innato con nuestra personalidad, somos así, evidentemente no es general pero sí multitudinario, estamos tan acostumbrados que ya tenemos mentalmente preparadas las contestaciones para justificar lo que hacemos mal.

En unos pocos meses nos han querido colocar unas mentiras espectaculares y todas ellas argumentadas con unos comentarios estudiados y analizados previamente por un comité de expertos, ahora nos movemos siempre entre expertos desconocidos y en consecuencia con total duda sobre sus manifestaciones, hemos tenido: la gran mentira política de coaliciones, la información ocultada del Coronavirus, la tergiversación de los informes de la OMS, la mentira de la compra de mascarillas y otros, el equipo de los sin nombre, la falsa unidad, la mentira de la suma de los fallecidos, la suma de supuestos votos a partidos que van de capa caída, etc., etc., etcétera, por cierto desde estas líneas no me queda más remedio que felicitar al CIS por sus informes llenos de incredibilidad, son como pone en el Diccionario de la Real Academia Española: INCREÍBLES, es decir: FALTOS DE CREDIBILIDAD, a lo mejor dentro de poco nos dicen que somos el país que tiene el índice de paro más bajo o que estamos en la media de paro europea, por como manejan la información no sería de extrañar que hayan participado en la suma de las personas fallecidas por el virus; no estaría mal, aunque es mucho pedir, que en el próximo resultado de la encuesta que les interese divulgar nos digan cuales son las preguntas en las que se basa el dato final, podemos esperar de todo, no hay que prepararse porque ya lo estamos, cualquier barbaridad la asumiremos como si no pasara nada, casi hasta nos sirve para bromear dentro del abismo que estamos empezando a vivir, nos han hecho partícipes en el doctorado de la MENTIRA.

Ahora nos cuenta un señor un montón de cifras que como diría un castizo “ni él mismo se lo cree”, díganos por favor del volumen global de tantísimos miles de millones de euros, cuantos tenemos que ingresar como aportación española al Banco Central Europeo, cuántos son crédito, cuántos son a fondo perdido, cuántos dependen afortunadamente de lo que digan Francia y Alemania, algo que sea sencillo pero muy claro, cuando estemos algo informados suponiendo que las cifras coincidan en las sumas y restas habremos dado un paso lógico para que los españoles estemos un poco más concienciados y podamos colaborar sabiendo para qué; por supuesto luego hay que continuar con las cifras que se otorgan a Comunidades “prioritarias” y demás amiguetes electorales, para llegar al final y saber cuánto se destinará a las demás Comunidades, estas cifras también pueden llegar a ser curiosas porque dependiendo del partido que las gobierne seguro que varían, ahí no se van a equivocar en las sumas, es decir, hay tres tipos fundamentales de Comunidades:

.Prioritarias.- Son las que apoyan para llegar al poder .Amigas.- Son las que les votan y del mismo equipo .Otras.- Son el resto

Es evidente que el dinero se repartirá directamente proporcional en función de la clasificación que tenga cada una.

Me está viniendo a la memoria una canción que cantábamos cuando éramos chavales cuya letra decía: “Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras tralará, vamos a contar mentiras tralará, VAMOS A CONTAR MENTIRAS ………” Pues bien, haciendo un simpático juego de palabras podemos decir que “las mentiras de esa canción son más ciertas que lo que nos cuentan como verdades”.

Estamos ansiosos por conocer la siguiente, tampoco es que la necesitemos urgentemente, pero va a llegar enseguida porque habiéndose conseguido el 95% de lo que pedía el gobierno estoy seguro que la anunciarán rápido porque sin duda será muy buena. Es curioso escuchar la siguiente frase dogmática: “el dinero para las Comunidades Autónomas lo reparto yo directamente” hace falta ser doctor en ignorancia para creer que eso nos llena de tranquilidad, lo va a repartir en función de sus intereses y no en función de las necesidades, hay que reconocer que en las asignaturas de mentiras tiene una nota muy importante que habrá que añadir a su gran curriculum para el siguiente doctorado.

Queridos lectores, seguro que conocen el juego del trilero pues también nos hemos hecho unos auténticos expertos, por muchos pasamanos que hagan adivinamos debajo de que cubilete está la bolita del premio:

¿Quién tiene la responsabilidad de lo que no les interesa a los gobernantes? LAS COMUNIDADES

¿Quién tiene el índice de paro mayor de Europa? ESPAÑA

¿Dónde están los mayores embusteros? EN ESPAÑA

¿Quiénes van a pagar el desastre? LOS ESPAÑOLES NO POLÍTICOS

Para terminar les comento que como hace mucho calor vamos a llegar calentitos al otoño para sentir menos la hoguera que se avecina.

Ya queda menos, no faltaremos a la cita, estamos todos invitados.

…… por el mar corren las liebres…….

Gracias por su lectura

Pablo González