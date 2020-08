Victor Entrialgo: «El mensaje de Casado con Cayetana es clarísimo: los buenos no valen para la política»

El error Casado, como el error Berenguer, es clarísimo. Prescinde con Cayetana del criterio propio y nombra a Martinez Almeida, que probablemente lo sustituya. Aquí no ha pasado nada. Esa ficción es el error Casado.

Con independencia de la valía de Almeida, la declaración de Cayetana Alvarez de Toledo, a los pies de los leones de las Cortes, constituye una lección de democracia que pocos de los de dentro serían capaces de aprobar. Pero, amigo Sancho, donde quiera que está la virtud en eminente grado, es perseguida.

Es evidente que esta chica ha estudiado en el Reino Unido, y en concreto en Oxford, porque su declaración es toda una lección de liberalismo político que siendo una creación del pensamiento político español, ha sido evidentemente desarrollado y continúa haciéndolo en la práctica por el sistema político inglés. El liberalismo político, en cualquier caso, es una lección que la derecha española está empeñado en suspender una y otra vez.

Aunque lo diga Garcia Egea, no está en contradicción con el principio de autoridad. Y un partido que permita esa libertad de criterio, de diputados y cargos que adviertan a la dirección de posibles errores, que someta a debate sus decisiones, es justamente lo que necesita el partido popular y ha reclamado la ex portavoz del Pp. Salvo que además de García Egea, la cabeza de Cayetana la haya pedido Sanchez.

Porque un partido, en apariencia más homogéneo pero frágil, no es precisamente el idóneo para ampliar las bases del partido popular, como ha expuesto la ex portavoz brillantemente, tanto hacia la izquierda que cree en la democracia, en la ilustración y sus valores, como hacia la derecha defensora de la identidad, de los valores tradicionales, de los símbolos importantes de la Nación, de la monarquía constitucional etc… Todo ello frente al coqueteo de Sánchez con la ruptura que representa Podemos y las fuerzas disgregadores y disolventes de la unidad y del proyecto nacional.

Frente a la contemporización con Sánchez y su PSOE rupturista, hecho a su medida, la ex portavoz del PP ha expuesto la necesidad de presionar a Sánchez para que abandone la extravagancia de Podemos, con su problema de financiación desde su origen y que explica por qué ha llegado donde está, y se avenga a un gobierno de concentración en circunstancias excepcionales como las presentes y acuerdos con las fuerzas nacionales democráticas.

Cierto que Almeida es un elemento válido pero es un error pensar que las extraordinarias aptitudes de Cayetana Alvarez de Toledo y las suyas propias no suman en el Pp. Además, no es Almeida quien la sustituye en la portavocía el Congreso, sino Cuca Gamarra. Almeida será el portavoz nacional. Prescindir de Cayetana no perjudica al Pp. Perjudica gravísimamente a la democracia y a la rampante mediocridad de la política española.

Mientras, el memo de Garzón, que ofende la dignidad de la Nación usurpando un ministerio que, evidentemente, no le corresponde, dice que la reacción hacia la presencia del personaje Coletas en Asturias es “inadmisible”, ¡cuando ellos no han hecho otra cosa y han proclamado el “carácter democrático” de sus escraches!Algunos comparan el escrache con el del del juez Llarena, cuando manifiestamente no son comparables. ¡Si estamos hablando de un señor que ha justificado la violencia, la mentira, el fraude, el terrorismo, el enfrentamiento nacional, Todo! Cuando lo hace él, claro!. Pero ¿qué esperaban, que la gente lo recibiese como a un Lord inglés?

Mientras el presidente de gobierno descansa de su inacción en Lanzarote, el gobierno está hundiendo al país. Eso cada vez está más claro. Lo que se desconoce es exactamente por qué. Las televisiones multiplican las decisiones sobre turismo de los gobiernos extranjeros, repitiéndolas, enfatizándolas, en lugar de destacar los aspectos favorables o menos negativos, siempre que no contradigan la salud pública. Y es claro que no lo hacen, cuando todos ellos están de vacaciones.

Víctor Entrialgo