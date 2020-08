José Maseda García: «¡Viva España!»

Los españoles no conseguimos vivir en paz, hay que estar siempre defendiendo a la nación, es decir, al pueblo. Los enemigos en la actualidad no son extranjeros, son gran parte de nuestras élites intelectuales, políticas, económicas y grupos mediáticos que hace siglos que han abandonado su cometido, hablando en plata, les importamos un higo, sólo les preocupa el poder para conseguir fortunas e influencias con las que colocar a los suyos, es una desgracia nacional que no llego a comprender, es ilustrativa la visión que el bueno de don Antonio Machado tenía sobre este tema, basta releer la carta que envió cuando comprobó en sus carnes la defensa de Madrid.

“En España lo mejor es el pueblo. Por eso la heroica y abnegada defensa de Madrid, que ha asombrado al mundo, a mí me conmueve, pero no me sorprende. Siempre ha sido lo mismo. En los trances duros, los señoritos –nuestros barinas– invocan la patria y la venden; el pueblo no la nombra siquiera, pero la compra con su sangre y la salva. En España, no hay modo de ser persona bien nacida sin amar al pueblo. La demofilia es entre nosotros un deber elementalísimo de gratitud”. (Antonio Machado; Carta a David Vigodsky, 20 febrero de 1937)

Yo soy un don nadie, un jubilado que creía poder disfrutar sin preocupaciones ya que daba por sentado que hay miles de compatriotas muy preparados para hacerlo, veo con sorpresa que no son tantos, es por eso que quiero aportar mi granito de arena.

Cuando era joven comprobé cómo se las gastan nuestros poderosos, estaba de maestro en un pueblo de Barcelona cuando Pujol fue nombrado President de la Generalitat, siento por él y por los independentistas un profundo respeto, me gustan las personas que van de frente y hablan claro, desde el primer momento explicaron a las claras lo que querían, empezaron por la educación por lo que más de 7000 maestros fuimos expulsados como delincuentes al haber cometido el delito de inculcar a nuestros alumnos el amor a España de la que Catalunya era una parte fundamental, propusimos, entre otras cosas, una enseñanza en los idiomas cómo se había practicado en la segunda República. Se firmo el manifiesto de los 2000 en los que avisaba al gobierno de la deriva separatista y hasta conseguimos que nos dejaran manifestarnos, tuvieron la gentileza de permitirnos hacerlo por el barrio chino de Barcelona, todavía recuerdo cómo una compañera a punto de jubilarse me agarró del brazo al quedar impresionada por el ambiente que veía la pobre mujer. De nada sirvió, ni unas gracias por los años en los que nos dejamos la piel intentando elevar el nivel cultural de los emigrantes, dando clases en ocasiones en barracones insalubres, eso si, la burguesía catalana llevaba a sus hijos a colegios privados. Todavía recuerdo como tuve que contratar a un camionero que volvía a mi Andalucía del alma para que trajera nuestros muebles en la media carga que tenía vacía, al buen hombre le dio lástima vernos en esa situación.

Mientras tanto nuestras élites, que con todo respeto yo las defino como unos mierdas, recibían en Madrid al muy honarable con toda clase de honores, hasta un periódico le nombró español del año. No hay nada nuevo bajo el Sol, ahora tenemos la manifestación en Alsasua comparando a los guardias civiles con virus y me imagino lo que harán nuestras élites de mierda, espero equivocarme pero no lo creo.

La edad me hace desviarme del tema, voy a ver si me centro, estamos viviendo una guerra civil cultural, una parte de la izquierda desprecia nuestra historia y pretende que la juventud lo haga también basándose en que hemos sido unos genocidas y otras lindezas, por fin hay intelectuales que están enfrentándose pero son menos de lo que debían.

No soy historiador pero he tenido la suerte de vivir mucho tiempo en una nación hispana y de tener nietos nacidos allí lo que me ha motivado a interesarme por el tema.

Voy a poner negro sobre blanco algunos de los hechos más relevantes por lo que me siento orgulloso de nuestra historia.

Empezaré por una visión estadística del presunto genocidio:

El porcentaje de indios y mestizos en la actualidad es el siguiente: Bolivia 70%. México 80%, Ecuador 90 %, El Salvador 91 %, Honduras 97 %, Canada 2 % y Estados Unidos 0,97 %

Analizando las proporciones puedo comprobar que no sabíamos genocidar porque nos salió fatal

Seguiré con el tema de la conquista de la Nueva España

O éramos unos supermanes ya que Hernán Cortés con unos 600 españoles, menos de los que hay en un centro comercial, venció de decenas de miles de guerreros aztecas, o los aztecas eran muy flojos o no lo entiendo.

Luego me enteré que de flojos no tenían nada como demuestran sus guerras floridas y su fiestas en sus templos, lo que pasaba es que tenían muy cabreaos a los pueblos vecinos, no me imagino el por qué con la buena gente que era, el caso es que se unieron a los españoles por decenas de miles y vencieron a los mexicas. Esto ya me cuadra más, no fue una conquista, fue una guerra entre pueblos mesoamericanos que aprovecharon la llegada de los extranjeros para arreglar viejas cuentas.

Miremos el trato que dimos a los indígenas y demás habitantes de las Españas.

Comencemos por la hija de Moctezuma, para los de la ESO, era el el emperador azteca, se llamaba doña Isabel , yo pensaba que la habían matado pero cual fue mi sorpresa que el genocida Hernán Cortés le dio la encomienda de Tlacopan que según veo contiene el pueblo de Tacuba con 120 casas, Yeteye con 40 casas, Izqui Luca con 120 casas, Chimalpan con otras 40 casas y no sigo por no aburrir, eso el 27 de junio de 1526. Sus descendientes así como su medio hermano Pedro fueron reconocidos por la corona como Condes de Miravalle, creo que uno de los descendientes fue el fundador de la guardia civil. Reconozco mi ignorancia sobre el trato y los títulos otorgados a los indígenas americanos, supongo que fueron mejores.

Me he quedado con la duda y he consultado en internet, encontrando en el link “ley de Ciudadanía India” veo que el congreso de los Estados Unidos de América, tuvo la gentileza de acordar el 2 de junio de 1924 la ciudadanía a todos los indios, pero como dice el refrán que” la alegría dura poco en la casa del pobre” , sólo la ciudadanía, no el derecho a voto.

!Qué buenos son los americanos en comparación con los genocidas españoles!

A lo lago de la historia de las Españas hubo cientos de cargos públicos ejercidos por indígenas, hasta Virreyes

Para no hacerme enfarrogoso, defecto propio de la vejez, terminaré con D. Joaquín de Mosquera y Figueroa, ciudadano de Popayán, Virreinato de la Nueva Granada.

Los jóvenes que habéis estudiado algo más que la guerra civil entre buenos, muy buenos y malos, malísimos españoles, sabéis que Napoleón entró en España. Nuestras élites, incluido el rey, como siempre, miraron a otro lado, y fuimos una vez el pueblo el que defendimos a la nación. Entre otras cosas, celebramos las Cortes de Cádiz a las asistieron con plena representación delegados de todas las Españas, por supuesto también las de ultramar y nombramos un consejo de regencia, es decir alguien que sustituyera al rey que estaba en Bayona, seguramente defendiendo a la nación, no seamos mal pensados. Al grano, presidía dicho consejo el español de Ciudad de Popayán como Presidente de la Regencia del Reino, repito, un ciudadano no peninsular, de la actual Colombia, sustituía al rey.

Hay uno hace monólogos sobre los americanos, venga, busquemos en internet lo que han hecho ellos. Eureka, en las elecciones al congreso del 2018 por primera vez dos indigenas, Deborah Haaland perteneciente a la tribu de Pueblo de Laguna y Sharice Davids de Kansas han sido nombradas congresistas.

!Qué buenos son los americanos en comparación con los genocidas españoles!

Hay que derribar nuestras estatuas, las suyas no; si no te lo crees mira alguna película del oeste, ignorante, no te fíes de los libros.

¿Y qué hicimos con la cultura?

Empezamos construyendo las universidades de San Marcos de Lima y la de México (1551) hasta fundar 33, muchos de sus rectores fueron indígenas o mestizos. Todo ello sin contar con los cientos de centros educativos a los que podían asistir todos sin tener en cuenta su origen.

Conservamos sus leguas y elaboramos gramáticas de las mismas.

Comenzó Andrés de Olmo en 1547 “Arte de la lengua mexicana”; Domingo de Vico en 1555 “vocabulario en cakchiquel,quiché y zuthuil” y así con cientos de idiomas hasta 1644 en el que Fernanado de Carrera publicó” arte de la lengua Yunga del obispado de Trujillo(lengua mochica)

¿Y con la sanidad?

En 1503, 11 años después del descubrimiento, el gobernador de la Española don Nicolás de Orlando lleva instrucciones de los Reyes Católicos: “Haga en las poblaciones donde vea que fuere necesario casa para hospitales en las que se acojan y curen así los cristianos como los indios (R-301), y como buenos españoles, no paramos, llegamos a construir 843.

En este proceso nos beneficiamos todos mediante el comercio, los intercambios de productos y tecnología, basta buscarlo en internet

Ahora viene el tema del robo del oro que aparece en todas las películas y tanto le gusta a los progres para flagelarse.

Hispanoamérica en la actualidad cuenta con el 85 % del Litio del mundo, 50% del cobre, , 60% de la plata y Venezuela, país admirados por dichos masocas, con una de la mayores reservas de petroleo.

¿Quienes explotan hoy tan inmensa riqueza? Las multinacionales anglosajonas Billiton, BarrickGold, AngloAmerican, Goldcopporation…que según dicen las malas lenguas, aportan muy poco a las arcas públicas de los correspondientes países debido a los enormes gastos que dedican, presuntamente, a otros menesteres relacionados con las élites y los medios de comunicación, yo no lo sé, pobre de mi.

Desconozco cuántos hospitales, universidades, ciudades, acueductos, etc han construido, nosotros construimos cientos de ellas muchas de las cuales son patrimonio de la humanidad, como Cartagena de Indias, San Miguel de Allende, Antigua, Granada, Quito, Trinidad, Potosí, San Juan de Puerto Rico…..

Miles de kilómetros de caminos como Camino Real de Tierra Adentro que comunicaba Santa Fe hasta Méjico de 2560 km declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad; por cierto, fue utilizado por los estadounidenses para robar al México independiente la mitad de su territorio.

Los caminos Reales de las misiones de 2000 km que comienza en el norte de Méjico y llega a San Francisco…..

Miles de puentes utilizando las técnicas europeas más avanzadas, de acueductos como el del Padre Tembleque, un genocida y ladrón (es broma) de Toledo, que realizó esa inmensa obra hidraúlica para paliar la escasez de agua de los pueblos indígenas, se extiende a lo largo de 48 km, alcanzando su punto más alto a 38,75 metros, todavía está en pié y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad.

Por todo esto y mucho más de nuestra historia digo con orgullo !VIVA ESPAÑA

Como buen demócrata respeto a todos aquellos que les gusta flagelarse, faltaría más.

José Maseda García