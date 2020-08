Jorge del Corral: «¡Pues claro que os espían! ¿Pero qué esperáis, que os ayuden a dar un golpe de Estado?»

Unos cuantos independentistas catalanes se han puesto estupendos y han anunciado a bombo y platillo que denunciarán en organismos internacionales que han sido espiados por los servicios secretos españoles. ¡Pues claro!, ¿qué esperáis, que os ayuden en vuestros constantes intentos de golpe de Estado?, ¿o quizás que os aplaudan y hagan pasillo como hacen los ministros a Pedro Sánchez Pérez-Castejón?

Lo que tendrías que hacer es dar las gracias porque, a diferencia de lo que ocurre en otros países tan amados por vosotros, en España su Constitución y sistema democrático impiden que los que complotan contra el Estado mueran en accidente de coche fortuito, o atropellados al cruzar por un paso de peatones, o envenenados con cualquier sustancia mortal del ilimitado catálogo de productos tóxicos como el polonio o el Novichok, al rozarse casualmente por la acera con otro “paseante” cuando se camina contemplando escaparates de la Gran Vía de las Corts Catalanes o después de tomar un té en alguna de sus cafeterías. Incluso en países democráticos de nuestro entorno el trato a los golpistas es menos exquisito que en el nuestro, incluidas las supremas Bélgica y Alemania. Cosas del querer.

Los portentosos de la Boquería que han sacado pecho y puesto cara indignada ante las cámaras de sus subvencionados medios de comunicación son los conocidos independentistas Roger Torrent, presidente de la cámara regional catalana, que ha dicho a TV3: “Sabíamos de las prácticas ilegales contra el independentismo pero hoy disponemos de pruebas fehacientes. Es impropio de una democracia que los adversarios políticos sean espiados ilegalmente”; Sergi Miquel, director técnico del Consell per la República (conocida mamandurria que preside el fugado Carles Puigdemont desde su residencia de Waterloo –Bélgica-); Ernest Maragall, diputado de ERC que ya no sabe qué hacer para seguir viviendo del erario público; Anna Gabriel, ex diputada de la CUP fugada a los verdes pastos de Suiza; Jordi Domingo, activista de cobrar de la sólida caja Asamblea Nacional Catalana (ANC), y Jordi Puigneró, conseller de Políticas Digitales (designación a dedo) y Administración Pública de la Generalitat. Todos estos seres superiores y angelicales, y otros muchos como Pere Aragonés, vicepresidente de la Generalitat catalana, para quienes “los Borbones son una organización criminal (…) la Monarquía solo puede ser corrupta por definición (…) y hay que hacer caer este régimen y esta Monarquía (…)”, consideran que atentar contra el Estado y organizar células para tal fin es quehacer habitual de “los adversarios políticos”. ¡Y algunas almas de cántaro se lo creen! y dicen no saber nada de sus correrías y de las conexiones del independentismo catalán con Rusia para alterar la opinión pública en España e impulsar el maloliente “procés” a base de campañas de desinformación, de las que se ocupa la unidad 29155 del GRU (Dirección General del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia), implicada, supuestamente, en acciones violentas de los CDR convocadas por Tsunami Democràtic en Cataluña con motivo del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 e investigadas en la Audiencia Nacional por el juez Manuel García Castellón.

Pero estos bobos independentistas no lo conseguirán por procedimientos espurios e inconstitucionales porque para cambiar legalmente la Constitución, declarar la independencia de cualquier parte de España y derogar el artículo 1-1 (“La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”) y el 1-2 (“La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”) de la Carta Magna, primero tienen que reunir en las Cortes una mayoría de 2/3, convocar después un referéndum para que los cambios los ratifique el pueblo soberano, celebrar a continuación elecciones generales y que las nuevas Cámaras (Congreso y Senado) ratifiquen los cambios por otra mayoría de 2/3. Impensable para un decreciente grupo de arribistas y forajidos de la Justicia, por mucha ayuda que reciban de un capitidisminuido partido político, hoy en el Gobierno, empecinado en derogar la unidad nacional y dar paso a una república plurinacional… y de los grandes expresos europeos.

JORGE DEL CORRAL Y DÍEZ DEL CORRAL