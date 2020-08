Victor Entrialgo: «Aquí no pasa nada, pero va a pasar»

Cuando urge echar a los okupas de las viviendas y de las instituciones por vergüenza nacional, -si la tuviéramos, claro-, la literatura puede esperar. El mismo gobierno que contribuyó a propagar el virus con su “política de la inacción y el postureo” del 8 de marzo, huyó en pleno en agosto a la playa, en mitad de la pandemia. Aquí no pasa nada. Pero va a pasar. Es el momento de cambiarles la cerradura.

Llega el Presidente con su moreno de bote a costa de los tontos del voto,

y su vaciedad insultante. Llega de descansar de no hacer nada, un presidente manifiestamente incompetente de cartón piedra. Viene de cabalgar sus contradicciones pasando sus vacaciones a costa de Patrimonio del Estado, en la finca de Lanzarote que los Reyes de Jordania regalaron al Rey Juan Carlos, al que el presidente del Gobierno ha puenteado y vilipendiado tras lavarse las manos como Pilatos, como acostumbra, con la monarquía, con el Covid y las autonomías.

Y entre las primeras tonterías que se le escapan del cerco de los dientes al Presidente más sectario y oportunista de la política español desde la guerra civil, está la de que quiere un presupuesto de pais, mientras Pablo e Irene la pareja de horteras que ha escogido para casarse el Consejo de ministros nos distraen de sus procesos judiciales, criticando ahora los inventados escraches y pretendiendo que los derechos humanos de Venezuela, Cuba, e Irán, los países que financiaron su irrupción y el sitio que hoy ocupan, -no el soberano pueblo espańol, no nos engañemos,- se respeten en los Emiratos Arabes Unidos donde a diferencia de los otros lugares, no han existido nunca.

Vuelven de sus madrigueras éstos que, tenían muchas ganas de llegar al poder pero pocas de arrostrar sus servidumbres y aprender lo que él conlleva.

Vuelven despues de dejar morir a los abuelos en las residencias estos psicofantes que, ellos sí, cuando son los suyos, quieren que sus niños esten libres de covid, sobre todo para no tener que quedarse en casa con ellos.

Llega el presidente con menos palabra que el mudo de los hermanos Marx, el presidente de los republicanos que acaba de echar al Rey y vituperarle cínicamente, sin una mención a su incuestionable legado histórico. Veremos lo que la historia escribe de él. Probablemente, nada.

Ahora, al volver de vacaciones, los que han dividido a la Nación para vencer, los políticos más sectarios que quepa imaginar, los que organizan auto escraches y posados para distraer de la financiación que inventó Podemos, quieren dividir al pais en repúbicas psicalípticas y federalíticas, que siguen en manos de bandoleros al acecho esperando dar el palo aprovechando el covid, debilitando a la Nación y traicionando a la patria de sus padres y de sus hijos. Quieren soberania pero están en pañales en escuelas y residencias. De Economia y empleo no quieren ni hablar mientras llega el tsunami. ¡Ahora!…todos éstos! quieren ¡un presupuesto de país!.

Sinceramente no le deseo mal a nadie, pero no veo realmente como Sánchez y su gobierno, por más que pregunte por la Dolores después de colocarla por sus amistades peligrosas, primero de Ministra y luego de Fiscal gral del Estado, cómo van a poder, aunque ahora cueste imaginarlo, eludir todos ellos tarde o temprano, la acción de la justicia.

El gobierno pretenderá ahora parapetarse en el COVID para tratar de detener el tsunami de protestas y crisis económica que se avecina. Aquí no pasa nada. Pero va a pasar.

Víctor Entrialgo