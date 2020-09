Palomera suscribe en el diario de Escolar el vomitivo ataque de Page contra Ayuso

¿Culpar a Pedro Sánchez del descontrol de los contagios por el coronavirus?

No, eso no es para Esther Palomera. La adjunta a Ignacio Escolar en eldiario.es prefiere cebarse con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La política del PP se ha convertido en la presa que los medios de la izquierda pretenden abatir y este 4 de septiembre de 2020 esta periodista camaleónica se apunta a ir en la avanzadilla contra la jefa del Ejecutivo madrileño:

Todo lo que escondían en el corazón lo escribieron, lo pintaron o lo cantaron. Poetas, pintores y autores varios. Ese Madrid inspirador de cielo velazqueño, de palabras, sonidos y trazos que quedaron para la historia. Hay quien dice que la naturaleza acaba por emular al arte y que son los cielos de las ciudades los que terminan pareciéndose a los de los cuadros de los pintores que se inspiraron en ellos. Menos mal que nadie cree que los madrileños somos iguales que quienes nos gobiernan o que acabaremos siendo un émulo de ellos.

Rápidamente comienza a sacudir estopa contra la presidenta autonómica:

¿Imaginan un Madrid inspirado en Ayuso? ¿Una región con 7 millones de ayusos? No hay rastro en ella que pudiera haber inspirado una sola letra de las que dejaron escritas sobre esta ciudad Quevedo, Larra, Cervantes, Bergamín, Alberti o Miguel Hernández, entre otros. Si acaso, rebuscando en la memoria, lo suyo sería material de «Madrid Cómico», aquella revista satírica del XIX de carácter alegre y festivo en la que Clarín publicó sus conocidos «paliques» y en la que apenas tenían cabida los temas políticos.

Dice Palomera que Ayuso no llega a ser política, a lo sumo una persona frívola:

Lo de Ayuso no es política. Ni pequeña ni grande. Lo suyo es frivolidad olímpica. Y con lo frívolo siempre asoma la superficialidad mostrándola en su desnudez más absoluta.

Según su entendido criterio sanitario, el de Palomera, claro, Ayuso ha estado ignorando los riesgos y las llamadas de atención de los especialistas:

Madrid y quien la gobierna lleva semanas ignorando las señales de alarma por el COVID-19. Lo dicen virólogos y epidemiólogos sin que haya nadie en la administración autonómica que haga nada por evitar un otoño como la primavera pasada. O se adoptan medidas urgentes o acabaremos de nuevo encerrados. Hacen falta confinamientos parciales para que no lleguemos al aislamiento global que llevaría al cierre de toda actividad y al colapso económico. Lo han hecho otras Autonomías y es la única forma de controlar la maldita curva.

No duda en suscribir las palabras de Page contra la Comunidad de Madrid:

Que Madrid es una «bomba radiactiva vírica» lo ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, pero lo puede suscribir cualquiera que haga un análisis frío de la evolución de los datos, algo que Isabel Díaz Ayuso aún no ha hecho. La presidenta madrileña dedica la mayor parte de su tiempo a confrontar con Pedro Sánchez. El resto lo ocupa en sacarse de la manga medidas que luego no ejecuta, en frivolidades como la de que los niños acabarán todos contagiados por el virus cuando vayan al colegio o en sembrar el caos citando a 10.000 profesores para hacer pruebas serológicas en una sola mañana.

Insiste en seguir poniendo a caldo pota a Ayuso asegurando que del coronavirus vamos a salir, incluso, peor que antes:

Ella es la constatación de que de esta pandemia ni saldremos mejores, ni más solidarios, ni más listos, ni más purificados, como auguraron muchos. Aquel presagio fue una mera ensoñación. Seguimos siendo los mismos, y algunos incluso han ido a peor. En tiempos de tribulación es un hecho que se acentúan los rasgos de cada cual. El solidario es más solidario, el egoísta, más individualista y el suspicaz, más malicioso si cabe.

«MIEDO ENTRE LOS MADRILEÑOS»

Afirma sin medida que la presidenta madrileña produce miedo entre sus ciudadanos:

Hay ocasiones en que la política aburre e incluso indigna, sí. Pero lo peor que puede ocurrirle es que dé miedo, que es lo que han empezado a sentir muchos madrileños cuando escuchan las intervenciones y las decisiones de Ayuso y su gobierno. Aguado, que en ocasiones ha querido hacer de contrapunto de su presidenta, no es distinto. Su hondura reflexiva y su capacidad para transmitir solvencia cabrían en una probeta de las que los sanitarios usan para la extracción de sangre en las pruebas serológicas. Ya no es tiempo de guiones de escenografía hipócrita con los que recitar pomposamente lo que termina por no hacerse o se hace de forma chapucera en los hospitales, en las residencias, en los colegios o en el transporte público.

Por supuesto, nada de meterle el cuerno a Pedro Sánchez. Todos los males mundiales son culpa de Ayuso a juicio de la adjunta de Ignacio Escolar:

El Madrid de Ayuso es una filfa y los madrileños podrán o no declararse hartos del discurso ramplón de sus gobernantes, pero lo seguro es que no habrá hoy un ciudadano que se declare convencido de la eficacia de las medidas del Gobierno regional. No preguntemos ya por la opinión sobre las desconcertantes declaraciones de su presidenta un día y otro también.

Y para concluir solo critica a Sánchez por, según ella, cruzarse de brazos ante las acciones de Ayuso: