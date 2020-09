Sostres da por muerto al separatismo: «Solo quedan líderes dementes y un público ciego y fanatizado»

Conoce Cataluña como la palma de su mano y asegura que cada vez son más los desafectos a la deriva independentista de sus líderes políticos.

Salvador Sostres se echa unas risas este 12 de septiembre de 2020 desde su tribuna de ABC contando con pelos y señales cómo fue la Diada y cuál es la fortaleza que le queda al separatismo:

No duda en apuntar a una cierta soledad de los golpistas por mucho que vayan incendiando contenedores:

Ya la Diada del año pasado fue un fracaso y los altercados de los contenedores incendiados fueron todavía más folclore, y tal como quemaron se apagaron; y de fondo un independentismo dividido, impotente y frustrado, que declaró la independencia y no tuvo la dignidad de defenderla. Torra insulta cada día a «España», exige la independencia cada 25 minutos y promete su inminencia.

El independentismo ha quedado reducido a esta hortera soledad de traje negro mañanero que no le han hecho ni las mangas. Tal como las Torres Gemelas sepultaron a ETA , la pandemia ha sido un espejo para que el independentismo recordara la exacta medida de su insignificancia. Lo de ayer fue una proyección a escala de su fracaso. Es cierto que sin las restricciones sociales habría habido más manifestantes, incluso muchos más manifestantes, pero aquel vacío encarnó la soledad, la orfandad, la ausencia de cualquier proyecto creíble que vaya más allá del folclore para que Pilar Rahola pueda continuar cobrando por hacerse la importante, cuando ya todo el mundo ha visto que tiene más laca que pelo, y eso lo digo yo que soy un calvo, y en mi caso no es una metáfora.

Desdeña el papel de Torra como líder independentista:

Pero no ha sido más que un presidente regionalista, y de bajo perfil; el carcelero de los condenados del procés, porque él tiene las llaves de las cárceles y no se ha atrevido a liberar a los suyos; y en definitiva uno que todo lo que se ha atrevido a hacer es jugar a las pancartitas para disimular como falso mártir lo que no ha sabido defender con hombría el más cobarde, oportunista y cínico presidente que Cataluña ha tenido.