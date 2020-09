«El nombramiento de Dolores Delgado es la obscenidad que intoxica el sistema acusatorio español»

Ensalada de palos contra el Gobierno de Pedro Sánchez y su controvertida Fiscal General del Estado, Dolores Delgado.

Este 16 de septiembre de 2020, editorialistas y columnistas de la prensa de papel cargan las tintas contra la responsable de ejercer las acusaciones en España por su peculiar criterio para admitir o rechazar causas.

La oposición de la Fiscalía General del Estado a que sigan su curso las querellas contra el Ejecutivo socialcomunista a cuenta de su gestión durante la pandemia del coronavirus ha desatado una verdadera ola de indignación.

Así, el editorial de ABC es bastante explícito:

Las afirmaciones hechas por la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, atribuyendo «normalidad» a la decisión de la Fiscalía de rechazar tajantemente una veintena de querellas contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por la gestión de la pandemia, no deben sorprender a nadie. Una fiscal general del Estado como Dolores Delgado, nombrada pocos días después de dejar de ser ministra de Justicia con Sánchez, no puede, por impensable, avalar acusaciones penales contra su propio jefe de filas. No es que su imparcialidad esté en entredicho. Es que sencillamente esa imparcialidad no existe porque en el pecado de su nombramiento está la obscenidad que intoxica nuestro sistema acusatorio.