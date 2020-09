Girauta vaticina en qué derivará la memoria democrática de Sánchez: «España acabará por dar las gracias a ETA»

Asegura que lo de la memoria democrática no es ninguna cortina de humo.

Juan Carlos Girauta, en su artículo del ABC de este 17 de septiembre de 2020, tiene claro hacia dónde se dirige Pedro Sánchez, que no es a otra cosa que la erradicación de una parte de la Historia de España o, mejor dicho, a intentar retorcer los acontecimiento que sucedieron durante el franquismo para acomodarlos a sus intereses:

Comenta como la táctica para esa parte de la Historia que se quiere reescribir también vale para disfrazar la chapucera gestión sanitaria por el coronavirus para transformarla en una labor diligente:

Subraya que la única tabla de salvación puede ser la de que no se aprueben los Presupuestos y que, por tanto, la legislatura decaiga:

Pero asegura que si el sanchismo sigue adelante, los ciudadanos podrán presenciar cuestiones inverosímiles:

Si nadie les planta cara, si no se denuncia lo orwelliano ni se les jura que su impunidad se acabará, España acabará dándole las gracias a la ETA y revolcándose en un elaborado recuerdo inducido. Ahí los socialistas no organizaron el alzamiento de octubre del 34 (habrá que prohibir las memorias de Indalecio Prieto) ni mataron a Calvo Sotelo. Ahí Negrín no le propuso al presidente Azaña (que se negó a firmar) la transferencia a una sociedad anónima de todos los activos de España en el exterior. Ahí los socialistas no desvalijaron las cajas de seguridad de la banca privada. Ahí Prieto no sacó una pistola en el Congreso, ni Galarza (diputado, fiscal general del Estado, ministro) dijo en Pleno que «la violencia contra el jefe del partido monárquico no sería un delito», ni ordenó el asesinato de la periodista francesa Carmen de Bati, ni el de Luis Calamita por un asunto de faldas. Ahí El Socialista no celebraba al torturador y asesino de 800 personas García Atadell, con su Brigada del Amanecer.