Sostres ridiculiza al amortizado Torra con una mofa sobre sus hábitos gastronómicos

Fiel a su pluma ácida, Salvador Sostres deja hecha un Cristo la imagen de Quim Torra.

El columnista de ABC aprovecha este 18 de septiembre de 2020 la futura inhabilitación del presidente catalán para recordar capítulos personales vividos con este independentista de boquilla pero que, a la hora de la verdad, no ha tenido más remedio que plegarse a la legalidad vigente, exceptuando la ‘travesura’ de los lazos amarillos:

Rememora el periodista catalán que:

Asegura que Torra es un aburrido de tomo y lomo y la experiencia de tener que ir a comer con él no resulta agradable:

Él era un patriotero exaltado, más emocional que elaborado, más por ser algo en la vida, porque su vida no era nada: lo de Madrid fue una excusa y la verdad es que se aburría y el semblante de aburrido nunca se le ha borrado. A veces se queda con la mirada perdida y la cara se le ponía mitad como si le molestara el sol y mitad como si algo le estuviera dando asco pero a suficiente distancia como para no preocuparse demasiado. Nada le divierte. Come mal y en lastimosos restaurantes, con la otra mano en la rodilla, bajando la cabeza en lugar de subir la cuchara y su exagerado modo de abrir la boca no guarda proporción con el tamaño del cubierto. Bebe poco. Más por insustancial que por moderado.

Apunta que lo de ir de víctima ya le sucedió en el ámbito laboral:

Con la indemnización de Winterthur creó la editorial A Contravent , para escenificar su patriotismo, Más que ser un editor, quería ser alguien en el mundillo «indepe» y darle a su vida la emoción que no tenía. Su primer victimismo, falso, parecido aunque no tan grave al de ayer en el Supremo, fue acusar a su antigua empresa de haberlo «ejecutado al alba mientras me encontraba con mi esposa y los niños viviendo en Suiza» cuando en realidad fue él quien decidió no aprovechar el gran ascenso que se le ofreció y la empresa simplemente prescindió de él porque no tenía sentido continuar formándolo para nada. Es su eterna farsa, el mismo patrón repetido hasta convertir una promoción en un fusilamiento.

Asimismo, revela Sostres la sangre de horchata del político separatista:

Durante la promoción del libro, un día me acompañó a la televisión local de Olot . Conducía él y fue una conducción tan apática que, pese a haber salido de Barcelona con dos horas de margen, acabamos llegamos tarde. Ya en Olot, buscando aparcamiento, agotó mi paciencia y de muy malos modos le dije que no se podía tener tan poca sangre en las venas. No se enfadó. Él nunca se enfadaba. Luego nos fuimos a Santa Pau a comer las famosas judías. No sé si alguna otra vez he vuelto a ver una desproporción tan ofensiva como entre aquellas judías tan delicadas y la infame cantidad de alioli que a las pobres se les vino encima. Todo en Torra acaba sepultado por su vulgaridad.

Luego relata como está acostumbrado a saltarse las normas y como otros tienen que pagar sus ruinosas decisiones:

Mi luna de miel había sido un recorrido por colonias y excolonias británicas: Singapur, Sídney y los Estados Unidos; y quería que la foto de la portada fuera el perfil de la Reina de Inglaterra. A Quim le entusiasmó la idea y cuando le advertí de los posibles problemas legales me contestó que si había dejado una multinacional era para hacer lo que le diera la gana. Y el día que acabamos las correcciones, me dijo que había consultado «lo de la Reina» y, como si yo no hubiera anticipado el problema, me mandó que buscara y rápido una alternativa. Quedé tan asombrado que le mandé una foto que mi mujer me había tomado en el Gran Cañón y no añadí ni una palabra.

La editorial fue mal y gobiernos amigos de la Generalitat la acabaron rescatando. No sólo no perdió ni un céntimo sino que se hizo con una sensible cantidad de dinero público, tras haber vivido más de cinco años de la pantomima del emprendedor que invierte en Cultura, y aquel ir suyo por Barcelona como un Medici para que todo aquello lo acabaras pagando tú.