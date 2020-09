Repaso histórico de Espada al «déspota» Sánchez por tramitar el indulto a los golpistas del 1-O

Habrá que ver si Pedro Sánchez sabe quiénes son Alfonso Armada o Antonio Tejero.

Lo cierto es que este 24 de septiembre de 2020 el periodista Arcadi Espada dedica unos minutos a despachar una lección de Historia de España al presidente del Gobierno, en concreto sobre la conveniencia de la concesión de los indultos a los delincuentes.

En su tribuna de El Mundo explica detalladamente a Sánchez cuándo y en qué circunstancias han de aplicarse esas medidas de gracia:

Expone Espada que aparte del arrepentimiento o el cumplimiento de la pena también se puede dar por los hechos:

Y asegura que Sánchez ha imitado en este caso a Azaña:

La decisión del gobierno Sánchez se emparenta con la que tomó Azaña y no con la de Felipe González. No hay ninguna característica personal en los condenados susceptible de ser tomada en consideración para aplicarles el indulto. No solo ninguno ha manifestado su arrepentimiento, sino que los líderes de la sedición han anunciado su voluntad de repetir la intentona en cuanto juzguen que las circunstancias les serán favorables.

Así lo hizo también Lluís Companys. En el primer discurso que pronunció una vez repuesto en su cargo de presidente pronunció la famosa frase: «Tornarem a sofrir, tornarem a lluitar, tornarem a guanyar». A pocos meses de la Guerra Civil, la predicción solo acertó en las dos primeras vueltas, como es norma en la despreciable historia del catalanismo político.