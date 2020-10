Inda hiela la sangre del gurú de Sánchez a cuenta de la campaña de acoso contra Ayuso

¿Será efectiva la última acometida de la izquierda contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso?

El periodista Eduardo Inda, director de Okdiario y columnista de La Razón, cuenta este 3 de octubre de 2020 en su tribuna en el diario de Planeta que para él lo que se está conseguiendo es reforzar la imagen de la líder del PP en la Puerta del Sol y, de paso, dejar para el arrastre la estrategia del ‘Rasputín’ de Pedro Sánchez, el asesor al mejor postor, Iván Redondo:

La presunta genialidad del sobrevalorado Iván Redondo no es esencialmente fruto de haber trabajado con insignes barandas del PP como Monago, Albiol o Basagoiti . El maquiavelismo de pitiminí le viene de haberse empapado hasta el paroxismo la adictivísima a la par que inverosímil « House of Cards ». La serie protagonizada por el menorero Kevin Spacey y la antológica Robin Wright es un canto al maquiavelismo, maquiavelismo hiperbolizado, maquiavelismo imposible, con lo cual, de real tiene cuarto y mitad. Y claro, cuando intentas parecerte en España a un presidente estadounidense más malo que la quina, que mata personalmente a todo aquel que le incomoda, lo normal es que acabes caricaturizado. Sea como fuere, él está contra Ayuso, de ese agitprop baratero que se inició tal día como hoy hace un año, cuatro meses y tres días.

Detalla la campaña brutal que lleva sufriendo la jefa del Ejecutivo madrileño prácticamente desde que llegó al cargo:

Los que han transcurrido desde que la jovencísima periodista retuviera una Comunidad de Madrid que todas las encuestas, incluidas esas israelitas que fallan más que una escopeta de feria, daban por perdida para el PP. Muchos se preguntaron hace seis meses por qué todos los periodistas de izquierdas daban el cante al repetir cual papagayos el mismo argumentario: «Ayuso es la gran culpable de la expansión del virus». Era el modus operandi ideado por Redondete cual cortina de humo para desviar la atención de Moncloa a la Puerta del Sol. No coló. Todo el mundo apuntó a Pedro Sánchez por razones obvias: su decisión de no confinarnos dos semanas antes para llegar como fuera al 8-M, y complacer a Irene Montero, multiplicó por cinco la incidencia de la pandemia. Y la gente no es gilipollas. Tras el Plan Poncio Pilatos de derivar responsabilidades a las autonomías, pensaban que el truco sí funcionaría.