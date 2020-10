Luis Ventoso reduce a astillas al «Pinocho» Simón de un certero hachazo

Fernando Simón ha quedado retratado con su último ataque contra Madrid.

Es lo que tiene hacer la rosca a Salvador Illa, ministro de Sanidad, para que este a su vez pueda ganarse el favor del presidente del Gobierno socialcomunista, Pedro Sánchez.

Luis Ventoso hace una descacharrante comparación de Simón y su tropa en su tribuna de este 7 de octubre de 2020 en el diario ABC:

Y añade con mucha guasa:

Del mismo modo, nadie puede considerar al flemático e incompetente tándem Illa-Simón como un referente del rigor estadístico. Al revés. Llevan desde marzo ofreciéndonos datos bailones, que no concuerdan con los de las comunidades. Ni siquiera han tenido la dignidad para con las familias de ofrecer el número real de muertos, que según estudios independientes superan en más de 20.000 la cifra oficial. Pero dentro de la campaña gubernamental «Madrid es Mordor y Ayuso, Cruella de Vil», Simón ha puesto en duda la verosimilitud de los últimos datos aportados por Madrid. No podían ser válidos para el Gobierno por una sencilla razón: recogían una mejoría, con caída relevante de los contagios y muertes e incluso con un descenso de las llamadas al 112. Y eso políticamente no conviene, porque Madrid ha sido elegida como chivo expiatorio para salvarle la cara a Sánchez, quien no vio venir la primera ola y no ha querido darse por enterado de la segunda. ¡Madrid miente!, avisa Pinocho. Paradoja simoniana: los datos de la Comunidad son fiables si son malos, pero falaces si son buenos.