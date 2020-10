Pepa Bueno saca su rabia feminista en un duro artículo en El País contra González, Rajoy y, de propina, Felipe VI

No le ha gustado un ápice a Pepa Bueno la composición del Foro Atlántico celebrado en La Toja.

La articulista de El País dedica su columna de este 7 de octubre de 2020 a rajar de la selección de los ponentes y a sacar su rabia feminista. Curiosamente cargaba contra personalidades de la talla de Mariano Rajoy, Felipe González y, de propina, quien inauguró el simposio, el Rey Felipe VI:

Una fotografía y un titular que hace unos años hubieran pasado desapercibidos se han convertido en la noticia más destacada del Foro Atlántico, recientemente celebrado en la isla de La Toja, en Galicia . El titular decía “Las mejores mentes reflexionan desde A Toxa sobre la respuesta a la pandemia”. Y la foto que lo ilustraba mostraba a 12 señores con grandes méritos y trayectorias diversas, casi todos vinculados a la política, presente y pasada. Precisamente, la política es uno de los espacios donde los porcentajes de mujeres y hombres están más equilibrados. Vamos, que había donde elegir. Luego supimos que la selección de la fotografía no era sesgada, sino que respondía a la estricta realidad, porque de los 40 panelistas, 36 eran hombres y cuatro mujeres.

No es que no me extrañe.

Es que vamos dando pasos atrás. https://t.co/Jwk4sBaPn8

— Cristina Fallarás (@LaFallaras) October 2, 2020