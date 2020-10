¡Gerardo Pisarello sí es moderno!

El activista Gerardo Pisarello Prados (Tucumán, Argentina, 10 de agosto de 1970), miembro de la banda argentina de los de Unidas Podemos, portavoz de Los Comunes y secretario primero de la Mesa del Congreso de los Diputados después de haber ejercido en el Ayuntamiento de Barcelona de descolgador oficial de los cuadros de SM el Rey, ha soltado otro de sus exabruptos diciendo que la presencia de SM el Rey Felipe VI en la entrega de premios del New Economy Week-Bnew “no contribuye al mensaje de modernidad” que necesita el sector empresarial.

Su jefa y alcaldesa del consistorio barcelonés, Ada Colau Ballano, anunció que no participaría en los actos protocolarios con el Monarca “hasta que la Casa Real no dé las explicaciones que tiene que dar sobre hechos graves que afectan a Juan Carlos I”, y el del carrito, también argentino y esparcidor de inmundicia por donde corretea, Pablo Echenique Robba (Rosario, Santa Fe, Argentina, 28 de agosto de 1978), respaldó a Colau porque consideró que la decisión de no asistir “está plenamente justificada” porque “ella sí ha sido votada”.

El caudillo accidental de todos ellos, el pobre vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias Turrión, a las puertas de ser imputado por el Tribunal Supremo por tres presuntos delitos, había calentado antes a sus mermadas huestes declarando que “Tenemos que tener la valentía y la audacia para que España avance hacia el horizonte de una nueva república”, y su ministro de Consumo, líder de Izquierda Unida y posible Bruto del primero, subió el diapasón y ya crecido acusó a SM Felipe VI de “maniobrar contra el Gobierno”.

Naturalmente, el titular del Ejecutivo y animador del circo, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, se puso de perfil y guardó silencio, hablando por él su garganta en el Congreso, la Presidenta Meritxell Batet Lamaña, quien calificó de “libertad de expresión” varias de esas infamias pronunciadas en la Cámara Baja. Y ello a pesar de que 2 de cada 3 votantes del PSOE rechazan los ataques al Rey, según una encuesta de GAD3 para ABC.

Para Pisarello la modernidad consiste en destrozar Barcelona, convertirla en la ciudad de los okupas, propiciar que la mayoría de sus grandes empresas (ya van 5.400) cambien el domicilio social y lo trasladen a ciudades más tranquilas y seguras, posibilitar la pérdida de peso en los rankings económicos internacionales, pasando del puesto 11 al 27, según Price Waterhouse Cooper, e incrementar “la división de los sectores sociales, consolidando grupos cerrados de poder por falta de entendimiento entre sus instituciones”, en lugar de “construir puentes entre un amplio espectro de sectores sociales, políticos y económicos”, como denuncia un estudio de la London School of Economics elaborado por Andrés Rodríguez Pose y Daniel Hardy. En resumen, una Barcelona “convertida en una ruina cultural y un cementerio moral”, en palabras de Félix de Azúa.

Según el inefable Pisarello y el resto de la manada, la modernidad es Venezuela (cuarta economía más pobre de Latinoamérica y el Caribe, y semejante ya a la de los más míseros de África) y no los países políticamente más libres del mundo, socialmente más justos y económicamente más desarrollados, como son y ha subrayado Felipe González Márquez, las Monarquías parlamentarias, doce de las cuales están entre las veinte democracias más avanzadas: Suecia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Inglaterra, España, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón…

Pobre Pisarello.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL