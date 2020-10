Pepa Bueno arremete como una posesa contra Isabel Díaz Ayuso y la acusa de ser la ‘Trump’ madrileña

Es el objetivo de la izquierda política y mediática.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es la pieza que se pretende abatir y así lo demuestra este 14 de octubre de 2020 la columnista Pepa Bueno en las páginas de El País.

La articulista del diario de PRISA acusa a la política del PP de crispar el ambiente en la Fiesta Nacional del pasado 12-O:

Algunos ya ni siquiera disimulan en los actos oficiales. Ceño fruncido o mirada huidiza frente a “los otros”. Lo hemos visto esta semana en la celebración de la Fiesta Nacional. Hace tres años nos pasamos meses diciendo que algo se había quebrado tras el otoño separatista catalán y ahora ese quiebro afecta a una parte considerable de la política española. La pandemia no ha hecho sino acelerar la decisión de convertir al adversario en enemigo. Quemar los puentes. Acusar al Gobierno de autoritario, como ha hecho la presidenta Díaz Ayuso en el Financial Times, no hace sino empezar a dar por bueno que cualquier estrategia es legítima para librarse de semejante yugo.