Sostres: «Sánchez lleva dentro una Fanny ‘La Vegana’ petardera y gallinácea»

La comparación es sublime porque da la verdadera medida de lo que Pedro Sánchez es capaz de hacer con tal de seguir en la poltrona.

Salvador Sostres considera en su tribuna de ABC de este 17 de octubre de 2020 que el presidente del Gobierno lleva dentro de sí a una Fanny ‘La Vegana’, ese estrambótico personaje animalista y feminista a más no poder, pero que luego, por necesidades económicas, no tiene empacho en vender su cuerpo al mejor postor:

Fanny se dio hace un año a conocer al afirmar que las gallinas eran violadas por los gallos y que había que separarlos para evitarlo, y hace poco hemos tenido la revelación extraordinaria de que sin embargo ella se dedica a la prostitución. Sus tarifas van de los 150 euros por 45 minutos a los 3.000 por fin de semana. Como cantaba Lluís Llach antes de volverse loco, «que quedi clar per sempre més que jo de bleda no en tinc res/ i que posats a fer no em ve d’un segon restrenyiment».