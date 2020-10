Inda baja el pulgar a Casado y Abascal: «Jamás contemplé un suicidio tan perfecto»

Han dado oxígeno y, por tanto, más vida política a Pedro Sánchez.

Eduardo Inda, en La Razón de este 24 de octubre de 2020, concluye, después de las dos intensas jornadas de debate en el Congreso de los Diputados con la moción de censura de VOX, que la formación de Santiago Abascal y el Partido Popular se han suicidado cuando mejor situación demoscópica tenían:

El también director de Okdiario tiene claro que el papelón de ambos líderes de la derecha les ha llevado al suicidio:

Él sostiene que el ganador de la moción fue Pedro Sánchez:

Subraya que el presidente del Gobierno ha logrado partir en fragmentos la derecha española:

Propagar el miedo a «la ultraderecha» que no es VOX – Anguita dixit– es el tan cantoso como goebbelsiano modus operandi de Sánchez y Redondete para demonizar intra y extramuros a una parte de la derecha con el fin de que el pez gordo, Pablo Casado, jamás pueda gobernar por el mero hecho de que los de Abascal son poco menos que la reencarnación del NSDAP de Adolf Hitler . Una falacia que no por mil veces repetida dejará de ser un embuste como la copa de un pino. Eso sí, de momento, les funciona: VOX sube como la espuma y el PP empieza a perder fuelle.

Pone como ejemplo el hecho de que se tilde de ultra a un partido como VOX pese a que este defiende los valores constitucionales:

Eso sí, critica la inoportunidad de la moción de censura de VOX, así como la actitud de Pablo Casado votando con separatistas y bilduetarras:

Motivos para acometer una moción de censura hay muchísimos más que nunca antes en democracia. Pero de ahí a inmolarte en la casa de la soberanía popular media un abismo. Con una diferencia: tú te has hecho daño, más del que te piensas, pero no has causado un simple rasguño a tu objetivo, que se fue de la Carrera de San Jerónimo gritando «¡Albricias, albricias!». Igualmente masoquista me resulta la táctica de un Pablo Casado que, en lugar de optar por la abstención que tan buen resultado le dio al PSOE en la moción de Podemos en 2017, decidió tirar por la calle de en medio, votar «no» a la censura a Sánchez, poniéndose del lado de Iglesias y los representantes de Otegi y Junqueras. Al menos, formalmente.