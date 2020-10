Vicente Vallés: «A Casado le queda ahora la difícil etapa de llevar al PP desde su peor resultado histórico hasta el poder»

¿Conseguirá ser Pablo Casado el líder de la derecha y llevar al PP de nuevo a La Moncloa?

Esas y otras preguntas son las que este 25 de octubre de 2020 plantea el periodista Vicente Vallés en su tribuna dominical de La Razón.

El presentador de la noticias de la noche de lunes a viernes en Antena 3 asegura que uno de los problemas que ha tenido que afrontar el líder de los populares fue la llamada ‘foto de Colón’:

Precisa que ha sido gracias a la moción de censura de VOX cuando Casado ha podido demostrar que es el presidente y líder de la formación de Génova 13:

Cuando Abascal presentó la moción de censura se pudo suponer que su objetivo era arrebatar a Casado el liderazgo de la oposición. Casado no ha necesitado ganar esa batalla, porque tal condición le corresponde. Pero sí corría el riesgo de perderla con una actuación que resultara tristemente memorable. En eso confiaba Abascal. Y en eso confiaba también el ticket Sánchez-Iglesias. Pero no ocurrió. Lo que sí puede haber obtenido Casado esta semana es el liderazgo real del PP, que no ha dejado de estar en cuestión desde el día en que ganó el congreso del partido. Ahora tiene la auctoritas, no solo la potestas. Y es así porque ha puesto distancia con la derecha trumpista. En ocasiones, para mandar de verdad no hay que matar al padre, sino al hermano.