Inda: «Hay que parar los pies a Sánchez, un Madurito travestido de socialdemócrata»

La comparación con Franco viene al caso, sobre todo porque seguramente acabará dejando al dictador a la altura del betún.

Eduardo Inda escribe este 31 de octubre de 2020 su tribuna sabatina en La Razón hablando de los tics autoritarios de un Pedro Sánchez al que, en 2014, no se le atisbaban esas decisiones caudillistas.

El también director de Okdiario tiene claro que el presidente del Gobierno socialcomunista está emulando a lo peor de cada casa que hay en el planeta:

Francisco Franco no era al principio el ser despiadado que firmaba sentencias de muerte compulsivamente. Tampoco el ser inmisericorde que no movió un dedo para evitar la ejecución de su más que primo, casi hermano, Ricardo de la Puente Bahamonde, militar afecto al bando republicano. Las apariencias engañaban o tal vez es que modificó su personalidad con el paso de los años para convertirse en el terrible dictador que fue. Al inicio de su carrera todos se reían de un individuo chaparrito, casi más ancho que largo, de voz aflautada, tímido, taciturno, que balbuceaba cuando al fin abría el pico y meapilas a más no poder. Por algo le llamaban Franquito.