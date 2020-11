Vallés da por amortizada a Arrimadas: «Se conforma con las migajas que le dé Sánchez»

No va a gustar la reflexión en el llamado bloque de las tres derechas.

Vicente Vallés se marca este 1 de noviembre de 2020 un texto demoledor en La Razón sobre como la moción del partido de Santiago Abascal ha hecho romperse en pedazos esa unión que podía haber entre el PP, Ciudadanos y VOX:

Después de las elecciones de hace un año, la investidura se concretó en los primeros días de enero. Pero la legislatura recién estrenada dio un vuelco completo cuando la pandemia se nos vino encima a principios de marzo. Siete meses después, la moción de censura de VOX no sirvió –nunca lo pretendió Santiago Abascal por razones aritméticas obvias– para proceder al desahucio de Pedro Sánchez de Moncloa , pero sí para dar un nuevo giro a la legislatura. Hasta ahora, la oposición la conformaban tres partidos dibujados por el Gobierno como el trifachito. El argumentario oficial situaba a PP, Vox y Ciudadanos en la misma esquina del ring: en la más extrema. Tres puntas del mismo tenedor.

El presentador de las noticias de Antena 3 asegura que el primero en escapar de la llamada ‘foto de Colón’ ha sido la formación de Génova 13:

Se centra especialmente en Ciudadanos y su rumbo que, desde fuera, es más que errante y dubitativo:

En paralelo, Inés Arrimadas trataba de hacer olvidar que Albert Rivera también había estado en Colón, al aceptar las migajas que le pueda conceder Pedro Sánchez en la negociación de los presupuestos: asuntos de rango relativamente menor, como el diésel, que califican como «líneas naranjas». Pero esto no es más que dramaturgia política. Porque Sánchez dice que sube el gasoil, luego hace creer que cede en la negociación por hacer un ejercicio de transversalidad parlamentaria, para terminar por tener comiendo de su mano a partidos desde la extrema izquierda independentista, hasta la derecha más cercana. De paso aísla al PP. Y Ciudadanos asume esa calderilla y se suma a la lista de satélites del Gobierno de coalición. Y no en todos los casos se trata de una lista en la que resulte cómodo aparecer.

Subraya que la táctica de Arrimadas se basa en conseguir que la legislatura sea larga y así poder recuperarse del varapalo de hace un año, de las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019:

La caída electoral del partido naranja, la inmediata dimisión de Albert Rivera y la llegada de Inés Arrimadas al liderazgo provocó una profunda reflexión interna a propósito de una pregunta casi existencial: ¿para qué sirve Ciudadanos? Y la respuesta que se dieron a sí mismos fue que querían ser un «partido útil». Pero establecida la definición procedía darle contenido. Y entonces surgió la segunda pregunta: ¿en qué consiste ser útil? ¿En oponerse al Gobierno o en acercarse al Gobierno? El análisis en Ciudadanos fue que la utilidad consistiría en moderar a los partidos que tenía en sus costados. Al PP podría moderarlo allí donde gobierna, sea en comunidades autónomas o ayuntamientos. Y en la política nacional, el ejercicio de moderación sería con el dueto PSOE-Podemos, aunque no siempre se trate de una labor llevadera.

Vallés opina que Ciudadanos ha quedado para ser un partido bisagra y en España ese papel ha terminado por condenar a la desaparición a esas fuerzas:

La consecuencia ha sido que Ciudadanos acepta en la práctica que ya no podrá ser lo que un día quiso ser: el partido que diera el sorpasso al PP y lo sustituyera como referencia del centro derecha. Ahora asume que será un partido bisagra, dispuesto a pactar a derecha e izquierda. Una cosa muy europea. Pero no está tan claro que sea una cosa muy española, viendo los precedentes de UPyD o, mucho antes, del CDS .

Insiste Vallés en que esta situación ha provocado que las derechas se resquebrajen y que haya sido aprovechada la circunstancia para que Casado juegue una baza que aún está por ver si le sale rentable:

El efecto de estos mejunjes políticos ya se ha sustanciado: eso que el lado izquierdo del Congreso llama trifachito está hoy troceado en tres estrategias fácilmente diferenciadas.

VOX nació en la cima del monte y no muestra intención alguna de bajar al valle. Se siente cómodamente asentado en el discurso áspero, tan del gusto de un sector no desdeñable de la derecha social. No aspira a gobernar. Eso es muy difícil. Se conforma con molestar. Ahí está su zona de confort. Acusa al PP de haberse domesticado –VOX llama a Casado «ministro de la oposición»; ingenioso–, e intenta aparecer como el campeón antigobierno.

Pero ese mensaje acusatorio de VOX no desagrada al PP porque, a pesar de no ser una apreciación especialmente amable, sí viene a reconfirmar la ruptura formal de Pablo Casado con la derecha trumpista española, y asienta a los populares en su pretendida imagen de partido de gobierno. Funcionará o no, pero ese es el camino que han elegido en Génova 13.