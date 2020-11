Losantos pinta la cara a Illa por tapar 2 meses el peligro mortal del Covid-19: «Es un mentiroso redomado»

El Ministerio de Sanidad ha quedado retratado para los restos.

Ahora, por pura casualidad, se ha conocido que el departamento de Salvador Illa ocultó a los españoles la cruda realidad del coronavirus, que en enero de 2020 ya pululaba a sus anchas por nuestro país, pero optó por echar una cortina de humo.

Este 11 de noviembre de 2020, Federico Jiménez Losantos, en su tribuna de El Mundo, sacude estopa al ministro de la cosa sanitaria por haber soltado tremebunda trola a los ciudadanos, amén de la irresponsabilidad que ello ha supuesto, con cerca de 60.000 fallecidos desde el inicio ‘oficial’ de la pandemia, a mediados de marzo:

El pasado 5 de octubre, El Mundo publicó que en 11 ocasiones, 11, el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) advirtió a Sánchez sobre el peligro mortal de la covid-19, datos que lógicamente se trasladaron al Ministerio de Sanidad, ayer como hoy en las manos de Salvador Illa.

Como Illa es un redomado embustero, cualidad moral compatible con la inutilidad, el fiscal Navajas, que niega de antemano el derecho de cualquier ciudadano a demandar al Gobierno por negligencia en la gestión del virus, caso único entre los países de la ONU, incluidos los caníbales, podría decir que no se enteró en ninguna de las 11 ocasiones, porque Iván Ivánovitch, del comisariado de la Pravda (verdad, en ruso leninista) le escondía esos informes porque odia al Barça y quiere su ruina o porque Illa no domina el español, como es notorio, y no se enteró de nada. Si el informador hubiera sido Morritos Calientes Simón (chiste de enfermeras), se habría enterado.