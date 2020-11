Vallés pone fecha de caducidad a la estrategia de Arrimadas de hacer de Ciudadanos un partido bisagra

Inés Arrimadas tendrá que decidir si quiere carne o pescado.

Dicho en plata, a la presidenta de Ciudadanos le toca dilucidar cuál es el papel que le corresponderá al partido naranja en los próximos meses y ese momento está muy cerca de producirse.

Vicente Vallés escribe este 22 de noviembre de 2020 una tribuna en La Razón en la que considera que C’s no podrá seguir jugando a ser una especie de partido ‘bienqueda’, que tendrá que definir su estrategia, o socio del Gobierno socialcomunista o intentar volver a ser una formación que haga una oposición creíble, pero estar en el centro sin tener inclinaciones claras no parece que le vaya a ser rentable:

Si el PSOE revocara su estrategia de ignorar todo lo que hay a su derecha y si Podemos diera un vuelco sideral a sus obsesiones para optar por Inés Arrimadas en lugar de por Arnaldo Otegi, Ciudadanos podría decir que su batalla por moderar a la coalición de izquierdas ha sido un éxito.

Pero si tal prodigio fuese una quimera, si continuara el desprecio con el que Podemos se relaciona a diario con Arrimadas y si Frankenstein se ampliara con la llegada de Bildu, los diez diputados de Ciudadanos votarían no, previsiblemente. Y, como consecuencia, la pretensión de jugar al billar haciendo rebotar la bola en todos los lados de la mesa se habría demostrado un error. Arrimadas apenas se podría justificar diciendo que por ella no fue, y que su partido hizo todo lo posible por moderar a quien no quiere moderarse. Pero la mano tendida quedaría como una mano colgada en el vacío.