Palomera destila veneno contra Felipe VI: «Ha perdido la ocasión de desmarcarse como rey de las derechas»

Tiene enfilada a la Corona y a su actual ocupante, el rey Felipe VI.

Esther Palomera rinde este 4 de diciembre de 2020 un favor a toda esa progresía republicana con un texto en el diario de Ignacio Escolar, eldiario.es, que no es más que un canto en contra de la monarquía sustentado por el famoso chat de unos caducos militares que no tiene más recorrido que el que ciertos medios de la izquierda pretendan darle.

A la periodista no le gusta que el monarca y la institución a la que representa se haya callado ante esa amenaza de que se pretende «fusilar a 26 millones de hijos de puta». Le molesta hasta que Margarita Robles haya tenido que salir a defender a Felipe VI:

Lo grave ahora no es que Defensa no pueda actuar contra los que proponen fusilar españoles porque ya no estén en activo y por tanto no están sujetos a disciplina alguna, sino que haya partidos que se nieguen a condenar los hechos -como ha hecho VOX– o se hayan puesto de perfil -como el PP-. Mucho peor resulta que sea la ministra Margarita Robles, y no un portavoz oficial de la Zarzuela, quien tenga que salir a hacerles frente por tratar de implicar a Felipe VI en una grotesca intentona golpista.