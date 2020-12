Ignacio Camacho: «Lo de los allegados de Illa es un marco abierto a la trapacería, al abuso y al cachondeo»

El Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez es único en hacer un auténtico quilombo de cuestiones inequívocamente claras.

Con mayor o menor popularidad, los españoles ya habían aceptado con resignación que las Navidades de 2020 no iban a ser, precisamente, unas fechas en las que se podían juntar ciento y la madre.

Después de arduas negociaciones, especialmente en lo tocante al número de personas que se podían reunir en una casa en las cenas más señaladas, Nochebuena y Nochevieja, quedaba claro que la cifra era de diez y de que los desplazamientos iban a tener que estar más que justificados y que, por ejemplo, no se iba a permitir el viaje de un ciudadanos de Bilbao hasta Sevilla por el simple hecho de cenar con un amiguete en la capital hispalense.

Pero hete aquí que llegó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y después de presentar una normativa que no daba lugar a la duda de que no iba a ser posible reunirse del 23 de diciembre de 2020 al 6 de enero con alguien que no fuera de la propia comunidad, de repente va y desliza lo de los «allegados».

Normal, claro, que este 5 de diciembre de 2020, en el diario ABC, el siempre correcto y bien informado Ignacio Camacho haya dejado bien sentado y puesto negro sobre blanco lo que le parece esta ocurrencia del máximo responsable de la sanidad española.

Y tiene toda la razón el también colaborador de ‘Herrera en COPE’ cuando define en su tribuna que esa idea de Illa de abrir la mano a los allegados va a ser el perfecto coladero para que se justifiquen viajes que no tendrían, legalmente, razón de ser:

Es un marco abierto a la trapacería, al abuso, al enredo, a la impostura, a la arbitrariedad y hasta al cachondeo. Todo lo contrario a las exigencias del Derecho, que requiere supuestos concretos, premisas transparentes y nitidez de criterio.

Ignacio Camacho describe en una perfecta imagen lo que en realidad está haciendo el Ejecutivo de Pedro Sánchez que no es otra cosa que lavarse las manos ante un problema que no solo no sabe cómo resolverlo, sino que se le ha escapado de las manos.

Después de que un 5 de julio de 2020, en plena campaña para las elecciones vascas y gallegas el presidente del Gobierno alzase urbi et orbi que se había vencido al coronavirus y que el personal podía empezar a disfrutar de la nueva normalidad, ahora, cual Poncio Pilatos, intenta eludir su responsabilidad. Igual que el personaje histórico se lavó las manos con la condena a Jesucristo, el presidente del Gobierno se ha desentendido de la segunda oleada del coronavirus. Así lo define Camacho: