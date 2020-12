Landaluce fabula con un mensaje podemita de Navidad de Felipe VI y el resultado es una irónica genialidad

Una genialidad para quitarse el sombrero.

Emilia Landaluce recrea este 6 de diciembre de 2020 en la contraportada de El Mundo lo que podría ser perfectamente el mensaje de Navidad de Su Majestad el Rey Felipe VI ahora que mandan los socialcomunistas en el Gobierno, sostenidos además por los separatistas y los herederos políticos de la banda terrorista ETA.

La periodista y escritora tira a partes iguales de ironía y de genialidad para recrear lo que podría ser un discurso perfectamente válido si no fuera, claro está, porque el monarca español no se prestaría a ese tipo de enjuagues.

Pero está claro que los Iglesias, Rufián, Otegi y demás patulea que pulula por el corral ibérico ya quisieran que esa pieza que propone la articulista de Unidad Editorial a modo de crítica se hiciera realidad.

Landaluce suelta algunas ideas que podrían articular ese mensaje navideño:

Asimismo, según lo imaginado por Landaluce, en el actual contexto el Rey de España debería estar feliz por tener un Ejecutivo con trazas abertzales, independentistas, ecologistas y feministas.

También la columnista de El Mundo ve a un Felipe VI hondamente preocupado por el acoso al que han sido sometidos Pablo Iglesias e Irene Montero, tanto en su casoplón de Galapagar como en las vacaciones en Asturias con aquella pintada de «Coleta Rata».

Igualmente, Emilia Landaluce sopesa la posibilidad de que el monarca español defienda que separatistas como Gabriel Rufián puedan intervenir en la fiscalidad de la región más próspera de España, la Comunidad de Madrid:

¿Por qué Rufián no va a poder decidir sobre los impuestos de Madrid, la economía, y el paro o la educación en catalán, valenciano o euskera, salvo en español? También sobre la corrupción aunque lo de Neurona y Podemos no cuenta, el terrorismo y que quede claro que EHBildu no es ETA.