Jorge del Corral: «¡Pero bueno! ¿Qué se ha creído esta derechona?»

La extrema izquierda que sostiene al gobierno social-comunista, como lo ha definido con orgullo Pablo Iglesias Turrión durante la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso, está que trina.

Y no es para menos porque Madrid le está dando donde más le duele.

¿Pero cómo es posible que la derechona construya en seis meses un nuevo hospital, que además es para pandemias y renueva completamente el aire doce veces cada hora, es público y tiene nombre de mujer?

¡Es intolerable! ¿A dónde vamos a llegar con estos fascistas que se atreven a tal despropósito? ¡Hay que pararles porque la construcción de hospitales es patrimonio excluuuusivo de la extrema izquierda!, ¡porque poner el nombre de una mujer a un edificio o cosa es patrimonio de la extrema izquierda!, ¡porque luchar contra la pandemia para que nadie se quede atrás es patrimonio de la extrema izquierda! ¿Pero qué se han creído estos desalmados ricachones que nos aplican nuestra propia medicina?

Todavía no se han enterado que el dinero público no es de nadie y que solo lo podemos manejar nosotros como nos da la gana, ora creando ministerios donde solo hay direcciones generales, ora dando lo que piden los independentistas catalanes, ora haciendo otro tanto con lo que quieren los independentistas vascos, ora nombrando asesores y colocando a amigos, ora pagando a los pastueños sindicatos para que se manifiesten contra la derecha y no contra los dueños de la gente, a la que le subimos los impuestos indirectos hasta asfixiarlos y luego la damos una subvención pública a cambio del voto.

Y con ese aumento de 5 millones de euros (más del 50% de lo que venían percibiendo) en subvenciones CC.OO y UGT tienen para organizar unas cuantas movilizaciones con esos de la mareíta blanca que se manifestaron el día que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inauguró el Hospital Isabel Zendal para pandemias, sean chinas o no.

Un hospital construido en tiempo récord que empieza a ser la envidia extranjera y que, después de que delegados de once países europeos y de Marruecos lo hayan visitado, algunos gobiernos se plantean replicarlo para hacer frente a los futuros virus, descongestionar los hospitales clásicos cuando esos bichos lleguen, e impedir con ello que aumenten las listas de espera y, consecuentemente, el empeoramiento de las dolencias asociadas y la calidad de vida de los enfermos.

Un hospital dedicado a la insigne enfermera gallega Isabel Zendal Gómez (nacida en Santa María de Parada, Órdenes, La Coruña, en 1771 y fallecida en Puebla de los Ángeles, Nueva España (Filipinas), hacia 1814, en fecha desconocida), rectora del Orfanato de la Caridad de La Coruña, que participó en la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna de Francisco Javier Balmis, cuidando de los 21 niños de la Casa de Expósitos de La Coruña que viajaron a América, con edades entre tres y nueve años, y de los veintiséis que fueron a Filipinas, durante los diez años que duró la expedición para llevar la vacuna de la viruela a los territorios españoles de ultramar, gracias a cuya heroicidad se vacunaron más de 250.00 personas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a Isabel Zendá como la primera enfermera de la historia en misión internacional.

Es lógico que el gobierno social-comunista esté que trina y no haya querido acudir a la inauguración del centro hospitalario con algún miembro de esa abigarrada mesa del Consejo de Ministros, aunque solo fuese por aligerarla unas horas. Como es lógico que siga enfadado y con la fiebre subiendo porque a cada poco le recuerdan que entre 1982 y 1995 (gobiernos del PSOE) en la Comunidad de Madrid se cerraron 6 centros clínicos públicos: Hospital de la Cruz Roja, Instituto Provincial de Rehabilitación, Instituto Nacional de Oncología, Clínica de la Marina, Hospital del Aire y Hospital de la Alcaldesa, en El Escorial, y en los últimos diez años (con gobiernos del PP) se construyeron e inauguraron 9 hospitales públicos: Alcorcón, Fuenlabrada, Infanta Elena, Henares, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Hospital del Tajo, Sureste, Infanta Leonor. El paroxismo sube y la carótida se les hincha cuando ven la clasificación de los 100 mejores hospitales de España y constatan que entre los 10 primeros hay seis de Madrid, dos de Cataluña, uno de Andalucía y otro de Valencia: La Paz, Clinic, Gregorio Marañón, 12 de octubre, Vall D´Hebrón, La Fe, Ramón y Cajal, Jiménez Díaz, Virgen del Rocío y Clínico San Carlos. ¿Cómo van a aguantar impertérritos tanta humillación?

Y no digamos cuando les dice la Unión Europea que la sanidad madrileña, con 99,6 puntos sobre cien, es la segunda mejor de la UE tras la de Estocolmo, que la media de espera para una operación en Madrid es de 42 días, frente a 223 en Cataluña, que la expectativa de vida en Madrid es de 84,96 años y la de Cataluña de 83,96 y que la Comunidad de Madrid, según el último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), es la que registra el segundo menor déficit público y deuda, después de Canarias.

¡Intolerable! Si quiere se lo repito, ¡Intoooooolerable!

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL