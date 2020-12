Vallés vapulea a Sánchez por consentir que Podemos y Zapatero torpedeen la política exterior de España

Es lo que sucede cuando los propios principios de un gobernante son tan maleables, que desde fuera te toman a chacota.

Pedro Sánchez y su manera de llevar la gestión de la política exterior de España han provocado que en el extranjero no solo no se tome en serio al actual Gobierno socialcomunista, sino que además, a las primeras de cambio, ciertas naciones puede creer que tienen licencia para torear a la diplomacia patra.

Este 13 de diciembre de 2020 Vicente Vallés en La Razón hace un perfecto retrato de la auténtica ruina diplomática en la que el Ejecutivo español ha convertido su acción exterior.

Posiblemente, con mucha diferencia, lo peor sea ahora mismo la relación con el vecino del norte de África, Marruecos, que está tomando por el pito del sereno a Pedro Sánchez, a Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior y a Arancha González Laya, la titular del Ministerio de Asuntos Exteriores.

En el caso marroquí, a Vallés no le extraña este pulso de fuerza que está jugando la nación de Mohamed VI y considera que todo se debe en gran parte a los enredos de un Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno de España, que ha ido por libre reclamando el referéndum de autodeterminación para el Sáhara, pero al mismo tiempo no haciendo la soflama como líder de Unidas Podemos, sino como miembro del Consejo de Ministros de Moncloa:

Lo peor es que desde Estados Unidos se ha anunciado que se reconoce el papel soberano de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y eso puede suponer otro argumento para que el país norteafricano intente presionar al Gobierno de España con el hecho de que si no reconoce que ese territorio es competencia marroquí, puede aumentar el envío de pateras hacia las costas de Canarias y Andalucía.

Vallés también recuerda como Pablo Iglesias acompañó al rey Felipe VI a Bolivia con motivo de la toma de posesión del nuevo Gobierno en ese país y mientras el monarca desplegó un papel institucional, el político podemita firmaba acuerdos contra un supuesto golpismo de las formaciones de «ultraderecha». La duda razonable es si esas declaraciones las hizo como vicepresidente o como máximo exponente de Unidas Podemos.

Y para redondear el dislate diplomático de España faltaba la ‘imprescindible’ figura de José Luis Rodríguez Zapatero quien se dedicó a alabar al sátrapa chavista Nicolás Maduro y a reclamar de la Unión Europea que reconociera los resultados de los comicios legislativos de Venezuela.

El escenario forzado por Zapatero provocó, a juicio de Vallés, que González Laya tuviera que poner a la vez una vela a Dios y otra al diablo, lo que sin duda suele favorecer a este último:

El columnista de La Razón tiene claro que el hecho de que haya un Gobierno de coalición no debe suponer que haya dos modelos de hacer política exterior, porque eso acaba debilitando a cualquier nación que se precie:

Que haya un Gobierno de coalición compuesto por dos partidos no debería suponer que haya dos políticas exteriores. De hecho, un país serio no cambia los principios básicos de su acción diplomática cuando llega un gobierno nuevo. Las naciones cuya voz es tenida en cuenta en el ámbito internacional son aquellas que tienen una política exterior reconocible en el tiempo. Pero en España no solo no tenemos una política exterior asumida por todos los gobiernos, sino que tenemos dos en el mismo gobierno. Y eso no ayuda a que en el mundo se nos considere un país fiable.