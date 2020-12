Rafael López Charques: «Contra natura»

Se entiende por tal a lo que va en contra de la naturaleza, el orden natural o la moral, y por extensión a aquello que es muy extraño, inesperado o ilógico.

Nuestra España ha sido hasta ahora un país que en muchos aspectos dimos ejemplo al mundo, envidiado por muchos otros desde hace siglos, a pesar del fantasma de la leyenda negra con la que algunos tratan de acusarnos, y que inconscientemente a menudo hemos fomentado con nuestro masoquismo, defecto que reconocemos que tenemos.

Nuestro país estaba constituido, hasta hace poco, por una sociedad en la que primaba el sentido común, todos tratábamos de hacer lo mejor para todos, sin meternos en experimentos sin sentido.

Sin embrago la situación está cambiando, mejor dicho, algunos quieren hacerla cambiar porque no lo dudemos, será lo mejor para nosotros.

Estos cambios que nos están metiendo, poco a poco, a veces disimuladamente, por la puerta de atrás, a lo único que tienden es a transformar nuestro país en otro tan distinto, que tendremos que darle la razón a aquel político que dijo, hace ya bastantes años, “a España no la va a conocer ni la madre que la parió”

El desgobierno puede decir muchas cosas, pero no puede jactarse de representar a la mayoría de los ciudadanos. Efectivamente tiene mayoría parlamentaria, pero lograda en base a la suma de diversos grupos que, como se está demostrando, cada uno tira para lograr sus intereses particulares y mientras los consigan, les trae sin cuidado los desaguisados que puedan hacer los demás.

Como a todos les gusta ser notica, salir en primera página en la prensa, que los entrevisten las televisiones, etc., proponen y promueven las medidas más absurdas y chocantes, para así hacerse de notar más. Este es el objetivo de muchos de ellos, además de cobrar un buen sueldo y gozar de una serie de privilegios que antes eran de la casta y ahora son de la antigua contra casta.

Consecuentemente con frecuencia los debates parlamentarios se parecen a las discusiones de los sabios bizantinos, que se entretenían elucubrando sobre el sexo de los ángeles, mientras tenían a los turcos a sus puertas. Todos sabemos cómo acabó aquello.

Lo más grave es que aquí se está yendo contra natura.

Un alcalde justifica no poner en su ayuntamiento un Belén, alegando que es una manifestación católica, y que no todos los ciudadanos tienen esa creencia. Sin embrago si puso una bandera de LGTBI. ¿Pertenecen todos sus ciudadanos a ese colectivo?

Por la pandemia se han prohibido ciertos actos católicos, pero se han permitido de otras religiones. Opinen.

La lengua castellana se está arrinconando, porque es más natural manejarse en otra que los que la conocen apenas pasan en el mejor de los casos, del uno por cien de los que hablan la primera. ¿Se entiende? Una cosa es no perder una lengua, que es una riqueza cultural y otra imponerla como única.

El ministerio de la Desigualdad no se ha enterado que una cosa es que los dos sexos tengan los mismos derechos, que sean equivalentes, lo que no dudamos, y otra muy distinta es que sean iguales. Hace ya bastantes años, hay seres vivos, tanto personas como animales, de dos sexos. Negarlo o tratar de confundirlos en uno solo es ir contra natura, pero es lo que hace el citado ministerio, campañas para unificarlos sin distinciones ni siquiera biológicas. Nos dicen desde cómo se les debe hablar, los colores que deben vestir, los juguetes que deben tener, etc.

Hemos citado unos ejemplos que nos permiten afirmar que nuestro no gobierno actúa contra natura.

¿A dónde?

Rafael López Charques