Girauta: «Ver a Sánchez leyendo una redacción navideña propia de un chaval de 7 años me provocó acidez»

Lo que faltaba para el canto de un duro.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se pone ahora en modo navideño y poco menos que reclama a los ciudadanos que vivan estas fechas de una manera más íntima, dejando atrás costumbres consumistas.

Lo curioso es que viene a dar el consejo él mismo que, por ejemplo, no se baja del Falcon o que tiene el dudoso honor de tener el mayor Consejo de Ministros de la historia de la democracia o una recua de asesores que cuestan un ojo al contribuyente.

Pero ahora se trata, a juicio del jefe del Ejecutivo socialcomunista, de que la gente no se deje los cuartos ni de deje arrastrar por el consumismo.

Por eso no es de extrañar que este 17 de diciembre de 2020 el expolítico de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, tarifase en contra de la esperpéntica performance de Pedro Sánchez en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados:

Entrañable el doctor Sánchez en la sesión de control de ayer. Ante la Cámara y ante las cámaras pudo denunciar por fin, en un momento de inspiración, que el consumismo había desvirtuado la Navidad . Oh. Es que se te saltan las lágrimas. Esa denuncia no se le había ocurrido a nadie. O sea, a nadie que no estuviera en primaria leyendo una redacción.

El exparlamentario naranja recuerda que las palabras de Sánchez le recordaban a los discursos buenitas de cualquier jesuita en pleno ejercicio de la docencia o cualquiera de esos alumos de segundo de Educación General Básica que pretendían quedar muy bien delante del profesor renunciando a la ilusión de tener el juguete de moda:

Ver al doctor Sánchez, a estas alturas de nuestro desprecio al sentimentalismo, las emociones baratas y las idées reçues, leyendo «en sede parlamentaria» la redacción impostada de un chavalete de siete años o, lo que es peor, de un maestro adoctrinador de Vic, me escandalizó, me enfureció, me erizó el vello e incluso me provocó algo de acidez.