Inda: «Felipe VI está hasta donde la barriga pierde su casto nombre de gentuza» como Sánchez

Pedro Sánchez intentó mangonear en el mensaje de Navidad del rey Felipe VI, pero fracasó estrepitosamente.

El presidente del Gobierno socialcomunista quiso que el monarca hiciera un discurso muy del gusto de sus socios, es decir de Pablo Iglesias, de Arnaldo Otegi, de Oriol Junqueras, pero el de La Zarzuela es mucho rey como para dejarse influenciar.

Eduardo Inda cuenta este 26 de diciembre de 2020, festividad de San Esteban, como hasta la fecha nunca un presidente de La Moncloa había tratado de meter su cuña en los mensajes navideños del Rey de España.

Asegura en su artículo de La Razón que «Moncloa no había tocado históricamente mucho los pelendengues hasta ahora al inquilino de Zarzuela«.

Pero cree el también director de Okdiario que el hecho de querer tutelar el mensaje real tenía un claro objetivo, el de que Pedro Sánchez ambiciona el puesto de Felipe VI:

El socio de Otegi y el golpista Junqueras desprecia y ningunea a Felipe VI no porque le caiga mal o porque no crea en la monarquía parlamentaria sino porque quiere su puesto y Begoña Gómez el de la Reina Letizia

Asegura Eduardo Inda que el Palacio de La Moncloa trató de persuadir al Rey para que, aunque fuese de manera velada, introdujera la posibilidad de que España tenga una Ley de la Corona. Dicho en plata, abordar una reforma integral de la Constitución Española, algo que a Sánchez como a Iglesias no les gusta y no saben cómo poder dinamitar la misma:

Don Felipe dijo no a las presiones sicilianas del presidente, de su vicepresidenta primera y de adláteres varios. Y no hubo una sola línea a la Ley de la Corona socialpodemita. El monarca no se achicó. Y fue más allá en su lista de recaditos.