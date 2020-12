Losantos: «Felipe VI ha sabido resistir bajo el fuego cruzado de dos bandas miserables, PSOE y comunistas»

Aunque anda de vacaciones estos días en esRadio, Federico Jiménez Losantos no ha dejado pasar su habitual cita con los lectores de Libertad Digital.

Este 27 de diciembre de 2020 escribe sobre el mensaje de Navidad del rey Felipe VI y alaba la firmeza que ha tenido el monarca, a pesar de todas las presiones recibidas desde el Gobierno y desde las terminales mediáticas afines.

El director de ‘Es la Mañana de Federico’ no oculta que tenía ciertos temores y pesadumbres a que el heredero de Juan Carlos I pudiera pegar la espantada en la noche del 24 de diciembre de 2020, pero sus miedos se disiparon de raíz:

Lo que más me ha preocupado es que Felipe VI pudiera dar la espantada como su bisabuelo Alfonso XIII , que antes de contar los votos de unas elecciones municipales se largó por Cartagena . El discurso de Nochebuena ha aventado esa preocupación. Nadie sabe lo que nos deparará el futuro, pero en lo que se refiere al compromiso personal del Jefe del Estado con el Estado y, lo que es más importante, con la Nación, no ha dejado lugar a dudas.

Valora Losantos la fortaleza de Felipe VI, pese al contexto actual:

Y resalta varias frases dichas por el monarca y que, lejos de admitir tutelas de Moncloa, fueron de su propia cosecha:

Los pasajes que a Losantos le han resultado ejemplares y que dejan claro que el Rey de España no está para pasteleos son estas:

Y como Rey, yo estaré con todos y para todos. No sólo porque ese es mi deber y mi convicción, sino también porque es mi compromiso con todos vosotros, con España.

Así lo he entendido siempre, en coherencia con mis convicciones, con la forma de entender mis responsabilidades como Jefe del Estado y con el espíritu renovador que inspira mi reinado desde el primer día.

Ya en 2014, en mi Proclamación ante las Cortes Generales , me referí a los principios morales y éticos que los ciudadanos reclaman de nuestras conductas. Unos principios que nos obligan a todos, sin excepciones; y que están por encima de toda consideración, de la naturaleza que sea, incluso de las personales o familiares.

Jiménez Losantos tiene claro que Felipe VI no solo defendió la pervivencia de la dinastía, sino que mostró su firme compromiso por defender un régimen de libertad en España:

Yo no sé lo que esperaban, temían o soñaban otros. En todo caso, pensando en el desastre que supuso para España la espantada de Alfonso XIII, desasistido de las fuerzas políticas no golpistas -los republicanos lo habían intentado en 1930, con Galán y García Hernández, y renovaron su compromiso golpista en el Pacto de San Sebastián-, lo que yo quería ver era que el bisnieto estaba más dispuesto que el bisabuelo a defender lo que es más que una dinastía: el único régimen de libertad posible hoy en España. Y lo hizo, como siempre, con esa tranquila seguridad en sí mismo que casi resulta contagiosa. Por resumir: nos transmitió la seguridad de que, en los días feroces que vendrán, el Rey estará en Madrid, no en Cartagena.