Rafael López Charques: «Discursos»

Hemos oído en directo el discurso de Navidad del Jefe del Estado y nos ha parecido correcto y apropiado, dada la situación actual del país.

Tocó los puntos clave que preocupan a la inmensa mayoría de los ciudadanos, e indicó el camino y las formas que cree adecuadas para remontar los males presentes y los que nos acechan.

Era un discurso de Estado, y por lo tanto tenía que referirse al mismo, no a hechos particulares ya suficientemente aireados hasta la saciedad por la ideología que se auto considera progre.

Lógicamente parte de la prensa progresista lo ha criticado, como era de esperar, porque no ha entrado en donde ellos querían. Nosotros creemos que hizo bien, porque no era el momento ni el lugar.

Estimamos que una de las cosas más importantes que nos contó fue su preocupación porque la crisis económica pueda convertirse en una crisis social. No nos extraña, es el temor que tenemos la mayoría, porque si bien la pandemia ha afectado gravemente a la economía, esta ya se encontraba bastante dañada por muchas de las medidas adoptadas por el desgobierno que han sido acompañadas por un descontrol del gasto público, pero claro como dijo una actual ministra hace años “el dinero público no es de nadie”. Por lo tanto…

Sin embargo creemos, porque somos muy mal pensados, que hay formaciones políticas a las que no les preocupa una posible crisis social, es más la están deseando, porque así les sería más fácil implantar, como tratan de hacer, su modelo social. Ya saben “a río revuelto ganancia de pescadores”

A los ciudadanos lo que nos preocupa de verdad es el futuro de nuestro país. Tener una visión clara de la situación real y conocer detalladamente las medidas que se van a adoptar.

Frente a lo anterior, nos encontramos frecuentemente con discursos, no como el del Jefe del Estado, sino con otros que son verdaderos panfletos, que no buscan más que justificar actuaciones que no hay por donde coger, o tratar de crucificar al contrario por hacer lo mismo que en muchas ocasiones hacen ellos.

Un político, de izquierdas claro está, ha tenido la ocurrencia brillante de propagar por las redes que “Quizás este año lo más representativo sería que el discurso de Nochebuena lo diese una trabajadora sanitaria”. O bien no sabe que en todas las naciones un discurso de Estado lo da el Jefe del Estado, o bien quiere hacerle la pelota a los sanitarios, después de cómo los han tratado, o a las feministas.

Ahora tenemos el discurso sobre la eutanasia, el gran logro del no gobierno. Nos informan que podemos quitarnos la vida gratuitamente cuando queramos, para ser así más felices. Una compasiva diputada lo justificó porque “no pueden admitir que los pobres tengan un derecho que no pueden pagar”. Dado que al parecer ella tiene unos ingresos que la sitúan en el tres con cuarenta y seis de los más altos del país y cuatro propiedades, creemos que sería más útil si se preocupase de que todos los ciudadanos pudiesen vivir como ella.

El discurso progre lleva a una profesora de geografía e historia a advertir que suspenderá a aquellos “que no tengan perspectiva de género ni conciencia de la opresión sistemática de la clase obrera”. Totalmente desquiciado. Puede no tener lo que ella exige y conocer perfectamente la geografía e historia universales.

Una diputada catalana, que con toda seguridad saldrá elegida en los comicios de febrero, ya se ha despedido en el Congreso, aunque no ha renunciado a su escaño. ¿Motivo? Conservar el aforamiento, pues tiene pendientes varias causas. Sin embargo no ha renunciado al sueldo que seguirá cobrando. Ejemplar, mantiene un privilegio para lo cual tenemos que pagarle los españolitos.

No critiquen discursos honestos y tengan más vergüenza.

Rafael López Charques