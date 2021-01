Santiago González: «Illa comenzó a hacer campaña en Cataluña mucho antes de confinar Madrid»

Lo de confinar Madrid durante el puente del Pilar del 12 de octubre de 2020 fue solo la guinda del pastel.

Salvador Illa, aún ministro de Sanidad, llevaba tiempo intentando ocultar, cual río Guadiana, que estaba trabajando por su candidatura en las elecciones catalanas.

Cierto es que escondida, lo que se dice escondida, no llevaba del todo sus intenciones porque en los mentideros políticos se dijo que Illa era la apuesta de Pedro Sánchez para las elecciones catalanas del 14 de febrero de 2021.

Pero el propio Illa quiso mantener hasta el final la afirmación, falsa a todas luces, de que su única pretensión era la de ser ministro de Sanidad e incluso se atrevió a decir en una entevista en TVE que su candidato para los comicios en Cataluña era Miquel Iceta. No pasaron ni 24 horas cuando el titular sanitario no solo se postulaba sino que aceptaba ser el aspirante del PSC-PSOE para luchar por la poltrona del Gobierno catalán.

Este 2 de enero de 2021 el periodista Santiago González, en su tribuna de El Mundo, tiene más que claro que Salvador Illa llevaba mucho más tiempo currándose su papel de aspirante a presidente de la Generalitat de Cataluña y que lo de cerrar Madrid fue, únicamente, un refuerzo a esas pretensiones ahora cristalizadas:

Santiago González coincide con el criterio de Carlos Herrera de que la designación de Salvador Illa como ministro de Sanidad no era más que una tapadera para el verdadero primer objetivo, el de ver la manera de poder facilitar el indulto a los golpistas del 1-O.

Relata el columnista de El Mundo y colaborador estrecho de Federico Jiménez Losantos en ‘Es la Mañana de Federico’ (esRadio) que Illa, a lo largo de estos meses de la pandemia, tiene tras de sí un carrusel de mentiras y de engaños que desacreditarían al más pintado. A modo de ejemplo, recuerda algunas de las perlas del todavía titular de la cartera de Sanidad:

Dijo que no hacían falta mascarillas para reconocer después que eso lo dijo porque no tenían mascarillas. Se inventó un comité de expertos para la desescalada que fue citado con profusión por él mismo, por Fernando Simón y el propio Sánchez. Se negó a hacer públicos sus nombres «para evitarles presiones», les achacó a ellos el criterio de dejar a Madrid en fase cero para finalmente reconocer que el comité de expertos no existía.