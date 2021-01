Vicente Vallés: «La actitud de Illa como ministro-candidato provoca que la desconfianza anide entre nosotros»

Ni disimulo, ni sonrojo.

El aún ministro de Sanidad del Gobierno de España, Salvador Illa, demuestra que es posible por la vía de los hechos, que no de la razón, ejercer a la par de candidato del PSC-PSOE a las elecciones catalanas previstas, si no hay un giro judicial de los acontecimientos, para el 14 de febrero de 2021.

El titular de la cartera sanitaria lleva semanas más pendiente del resultado que pueda obtener en las urnas que de gestionar la pandemia, pero no renuncia a su papel como ministro porque le da un plus de apariciones mediáticas que no tendría como simple aspirante del PSOE a la presidencia de la Generalitat.

No es de extrañar que este 24 de enero de 2021 el periodista Vicente Vallés haya escrito en La Razón una tribuna en la que deja claro que Salvador Illa ha hecho realidad lo que, en buena lógica, nadie aceptaría, que es adoptar una serie de decisiones como responsable de Sanidad que no vienen a ser las que beneficien al conjunto de la ciudadanía española, sino simplemente al Salvador Illa que peleará hasta el 14-F por ser el próximo inquilino del Gobierno catalán.

Para Vallés lo que ha hecho Illa se puede resumir perfectamente en un aserto de este estilo:

Es la precaria compatibilidad ética y política entre ser el ministro que tiene que gestionar la gran calamidad que supone la pandemia y, a la vez, el candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Hace tiempo que dejó de ser cierta la vieja máxima de que «no todo vale en política». De hecho, lo que se ha demostrado es justo lo contrario, y en la vida pública española hay un buen número de virtuosos en el arte de convertir en moneda de cambio legal lo que cualquier persona alejada del fanatismo sabe que es un billete falso de toda falsedad.

El presentador de las noticias de Antena 3 se hace una pregunta que, a buen seguro, se la están haciendo millones de españoles que ven con pánico como Illa se niega a adoptar medidas más drásticas contra el coronavirus a pesar de los datos desbocados en el número de contagios y de fallecidos:

La desconfianza afecta a algo tan grave como una emergencia de salud pública: ¿se niega el ministro Illa a ampliar el estado de alarma, contra el criterio de todas las autonomías, para no facilitar una excusa legal que permita aplazar las elecciones catalanas a las que se presenta el candidato Illa?

Vallés tiene claro que Illa no está ayudando con su actitud y se observa que al final la tan cacareada cogobernanza no es más que un vocablo grandilocuente, pero que no es más que un cascarón hueco. Al final el Gobierno socialcomunista es quien impone las medidas y las autonomías callan:

Las actitudes del ministro-candidato y de su partido no ayudan a quienes quieren defender que ninguna decisión se adopta en el Ministerio de Sanidad pensando en otra cosa que no sea la pandemia. La desconfianza anida entre nosotros.

Concluye el columnista subrayando lo que realmente busca Illa, que es compatibilizar su papel de candidato con el de la púrpura ministerial: